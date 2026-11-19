近期社群掀起「轉運奶茶」熱潮，網友瘋傳喝指定奶茶、搭配特定甜度與溫度，就有機會扭轉運勢，吸引大批網友跟風實測，讓日常飲品搖身變成熱門「開運神器」。看準這波話題，萊爾富推薦「富桂紅棗茶撞奶」，以香甜紅棗茶融合濃醇奶香，限時特價每杯39元，數量有限，售完為止。

萊爾富的開運飲品不只有網路傳說，真的有消費者喝出千萬大獎，今年7-8月期統一發票開獎，萊爾富「竹北台大醫院」門市幸運開出1張1,000萬元特別獎，幸運得主購買的商品正是一杯「富桂紅棗茶」，讓這杯飲品成為名副其實的幸運飲品。

除了轉運系飲品，萊爾富Hi café即日起至12月8日也推出一系列秋冬療癒系飲品，全新上市「黃金蕎麥茶（冰／熱）」嚴選純台灣蕎麥，經焙炒後散發自然醇厚的穀物香氣，口感清爽順口且無咖啡因，活動期間特價39元、2杯70元（單杯原價60元）；「黃金蕎麥歐蕾（冰／熱）」則以台灣蕎麥搭配濃醇奶香，口感滑順細緻，活動期間特價45元、2杯80元（單杯原價70元）。還有「紅豆芋頭雙圓湯」限時優惠價49元（原價65元），以香甜紅豆湯搭配大甲芋頭丁、Q彈芋圓及湯圓，為冬日增添滿滿幸福感。

聯邦銀行卡友至12月31日前持聯邦信用卡、金融卡，或透過Hi Pay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡，於萊爾富消費即可享不限金額5%現折優惠（現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去）。iPASS MONEY「筆筆現折10%」（部分品項除外，現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去）優惠同樣只到今年底。

另外，聯邦銀行歡慶吉鶴卡發卡5週年，即日起至2027年3月31日吉鶴卡卡友於國內完成兩筆單筆500元（含）以上消費並完成登錄，即可至全台萊爾富門市兌換日本人氣茶飲「綾鷹」，每戶限兌2瓶，總限量10萬瓶，送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

近期社群掀起「轉運奶茶」熱潮，萊爾富推薦「富桂紅棗茶撞奶」，限時限量特價每杯39元；還有新品「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥歐蕾」。圖／萊爾富提供

萊爾富「紅豆芋頭雙圓湯」以香甜紅豆湯搭配大甲芋頭丁、Q彈芋圓及湯圓，為冬日增添滿滿幸福感。圖／萊爾富提供