年末壓軸黑五購物季即將開跑，每年都備受矚目的美式賣場好市多Costco「黑色購物節」活動今年宣布大幅延長活動時間，首度從過往7天拉長至14天，將於11月23日至12月6日登場，集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。從大型家電、熱門3C、居家用品到生鮮美食，天天都有不同好康，讓會員有更充裕的時間採購，不必再集中在短短幾天內搶購。

今年另一項值得注意的亮點，就是好市多同步調整營業時間，不只提早營業，更首度實施會員分級進場制度。活動期間，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。透過延長檔期與分時入場安排，希望分散尖峰購物人潮，讓會員能更舒適從容地挑選優惠商品。

台灣好市多也提前預告了多項熱門品牌與商品，家電與3C類包括Samsung 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、Dyson空氣清淨機，以及DREAME三合一吹風直髮器，無論想升級家庭影音設備、改善室內空氣品質，或是入手個人造型家電，都有機會趁黑五優惠入手。

居家用品有主婦最愛LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋，生鮮美食這次將推出日本A4和牛等商品，從日常餐桌到節慶聚餐都能提前準備。此外，還有滿意寶寶三麗鷗聯名輕巧褲，以及限量黃金珠寶等品項，涵蓋家庭生活、個人用品與高單價精品，讓不同需求的會員都能找到採購目標。

為方便會員提前規劃購物清單，也可以先透過官方社群掌握每日優惠。好市多預計從11月22日起，連續14天於每日下午4時，在台灣好市多官方Instagram及Facebook帳號公布隔日精選優惠商品。但要注意，部分優惠商品設有每卡限購規範，熱門商品及限量品項仍建議提早規劃進場採購。