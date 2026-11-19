美式賣場好市多（Costco）年度購物盛事「黑色購物節」將於11月23日（一）至12月6日（日）登場，今年首度將活動檔期由 7 天延長至 14 天，集結超過 700 項精選優惠商品，總優惠金額突破 120 萬元。從大型家電、熱門3C到居家用品與生鮮美食，多元優惠輪番登場，讓會員有更充裕的時間安排採購，享受年度購物盛事。

活動期間同步提前營業，黑鑽會員每日可於上午7時30分優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。透過延長活動期間與分時入場安排，好市多期盼分散購物人潮，提供會員更從容、舒適的選購體驗。

今年黑色購物節涵蓋多項熱門品牌與商品，包括 SAMSUNG 85吋 NEO QLED 顯示器、LG除濕機、DYSON空氣清淨機及DREAME三合一吹風直髮器，滿足家庭影音、居家環境與個人造型需求；另有LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲，以及限量黃金珠寶等多元選擇，從日常補貨到年末犒賞，一次滿足不同採購需求。

為方便會員提前規劃購物清單，好市多將自11月22日（日）起，連續 14 天於每日下午4時，透過台灣好市多官方 Instagram 及 Facebook 帳號，搶先公布隔日精選優惠商品。會員可持續關注官方社群，掌握每日優惠資訊，安排到店選購時間。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節首度延長至兩周，準備超過 700 項優惠商品，天天都有值得期待的精選好物。希望透過更充裕的採購時間，以及黑鑽會員優先入場的安排，讓會員依照自己的步調選購，享受好市多帶來的超值優惠。活動優惠商品亦設有每卡限購規範，讓更多會員有機會購得心儀商品。