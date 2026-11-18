聖誕節將至，「Krispy Kreme」自11月19日至2027年1月6日期間，以「Special Moments, Happy Holidays」為主題，推出4款聖誕甜甜圈。「莓好聖誕老人」採用經典的聖誕老人造型，將甜甜圈包入草莓餡，外層裹上白巧克力，並用草莓淋醬打造鮮紅聖誕帽，再以棉花糖堆出白鬍子，每顆60元。「巧克力雪人」則以白巧克力打造雪白外衣，繫上草莓淋醬畫成的紅圍巾，再用黑巧克力勾勒笑臉，內餡則是巧克力卡士達，每顆60元。此外，還有「開心果聖誕樹」、「焦糖麋鹿」同步登場。

為慶祝新品登場，Krispy Kreme於活動期間推出「佳節甜聚禮盒」，內含3顆聖誕節甜甜圈與3顆指定綜合口味，6入優惠299元；3顆聖誕節甜甜圈與9顆指定綜合口味，12入優惠價499元。購買任一顆聖誕節甜甜圈，加購任一大杯飲品，可享「現折15元」。

除此之外，凡於11月18日（含當日）前加入LINE官方帳號，即可於11月19日獲得「好友新品券」一張。11月19日至11月21日期間，憑券購買「佳節甜聚禮盒」6入，即贈「原味糖霜甜甜圈6入」一盒；購買「佳節甜聚禮盒」12入，即贈「原味糖霜甜甜圈12入」一盒。數量有限，贈完為止。