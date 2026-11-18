隨著開電車的會員越來越多，美式賣場好市多Costco看準電動車趨勢並迎接年度「黑色購物節」，宣布推出一系列會員專屬禮遇，涵蓋電動車充電費率調降與新會員線上入會優惠，讓消費者在採買之餘也能精省日常開銷。

即日起，好市多電動車充電費率由原本的每度新台幣6.5元常態調降至5.8元。配合黑色購物節檔期，11月23日至12月6日期間更推出限時加碼優惠，充電費率進一步降至每度僅4.9元。現場同步提供J1772與TYPE 2雙充電規格以滿足不同車主需求，若會員提前綁定Costco富邦聯名卡支付充電費用，還可再享2%好多金回饋，享有雙重超值禮遇。

此外，針對尚未加入會員的消費者，好市多自即日起至12月13日止同步推出「線上入會」限時活動。民眾於官網線上申辦新卡並輸入優惠券代碼「new」、申辦富邦聯名卡且開啟行銷電子郵件通知，即可在7至14個工作天內獲得線上購物優惠券（使用期限至2027年2月14日止）。

申辦標準付費主卡可獲300元優惠券（單筆滿1,500元折抵），申辦黑鑽付費主卡則可獲500元優惠券（單筆滿2,000元折抵）。同時，具備黑鑽卡資格並刷富邦聯名卡於線上消費，更可享聯名卡3%好多金加上黑鑽卡2%回饋金的「最高5%疊加回饋」。