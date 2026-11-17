荷包又要薄了！「瓦城集團」宣佈，為兼顧餐飲品質與消費者用餐需求，經審慎評估後，將自2026年11月24日起採取差異化價格調整策略，旗下五品牌與部分品項進行適度調整，整體平均調幅約3.6%。

瓦城表示，根據主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，連續6個月CPI高於2%，食材原物料價格、基本工資及整體營運成本亦持續攀升。因此針對旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」部分品項進行適度調整，其中「大心」為兩年以來首度調整價格。

適逢年底聚餐需求旺季，為感謝消費者支持，同步推出多項歲末優惠活動。自11月24日至12月31日，凡於平日至旗下指定品牌餐廳點購指定套餐，即可享有「人氣甜點」招待；另不分平假日，點購指定品牌套餐，還可享有「招牌飲品加價購85折」優惠。「大心」則同步推出平日限定優惠，自11月24日至12月31日，人氣餐點「綠咖哩雞肉麵」推出限定優惠價199元。