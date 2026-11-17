電子發票沒設定自動匯款、中獎總是忘記領嗎？7-ELEVEN領獎服務再升級，宣布推出超商通路首創新服務，即日起全台門市收銀機都能直接列印uniopen會員載具中獎發票，不必再到ibon便利生活站操作，結帳時就能請門市人員協助列印、兌領，省下不少時間。歡慶新服務上線，12月還推出限時加碼優惠，中獎發票兌領後直接存入OPENPOINT APP零錢包，再加碼回饋10%購物金。

7-ELEVEN於2020年就推出OPENPOINT APP「發票日誌」功能，讓會員可以透過帳戶掃碼、掃描紙本電子發票，或綁定財政部發票載具，自動匯入電子發票資料。每逢雙月開獎，系統還會自動對獎並推播中獎通知，避免民眾漏掉領獎機會。若中獎金額在1,000元以下，還能直接到門市列印兌領，或透過線上預約兌換超值商品組合，選擇包含CITY系列飲品、冰品及飲料等超過30種品項，部分組合還有機會讓獎金價值放大2倍。

根據7-ELEVEN內部統計，目前已有近千萬人次使用「發票日誌」，平均每期有超過上億張發票存入uniopen會員載具。除了自動對獎，存入會員載具還有第二次中獎機會，7-ELEVEN每期加碼抽出400萬點OPENPOINT點數，會員有機會獲得500點或200點回饋，可透過發票日誌中的「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢。

這次新增的收銀機列印服務，操作方式也相當簡單。會員只要進入OPENPOINT APP「發票日誌」，點選「中獎發票查詢」，再選擇「uniopen會員載具」及「櫃台列印QR Code」，同意後即可產生QR Code，結帳時出示給門市人員，就能直接列印中獎發票。要注意的是，此服務僅適用於存入uniopen會員載具的中獎發票。

為鼓勵會員曲使用新服務，12月1日至12月31日期間，會員只要將中獎發票兌領獎金直接存入OPENPOINT APP零錢包，就能額外獲得10%購物金回饋。零錢包除了可用於門市及線上儲值，也支援轉贈與捐款，平時購物找零、自帶杯獎勵金等也能存入，免帶錢包超方便。

OPENPOINT APP「發票日誌」功能提供uniopen會員智慧化電子發票管理平台。圖／7-ELEVEN提供

全台門市收銀機就能列印uniopen會員載具中獎發票，減少門市夥伴與民眾自行至ibon操作列印的時間成本。圖／7-ELEVEN提供