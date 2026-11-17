台北車站每天有大量旅客及通勤族進出，不少人會利用站內置物櫃暫放行李。一名網友分享，自己原本選了一款3小時收費70元的置物櫃，沒想到轉頭就發現另一區竟有每小時只要10元的選擇，讓他直呼價差太驚人，也提醒其他旅客寄物前務必先確認價格。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時在台北車站尋找置物櫃，第一眼看到藍色置物櫃標示3小時70元，雖然覺得價格偏高，但因為趕時間，仍先將行李放入。沒想到下一秒就發現另一區的灰色置物櫃，每小時僅收費10元，讓她只好認賠已付的70元，重新取出行李改放到較便宜的置物櫃，並提醒大家留意站內不同置物櫃的收費差異。

貼文一出後，不少網友都表示「原來是這樣！我去年寄物還想說怎麼突然漲那麼多」、「北車置物櫃價差蠻大的，要仔細看，價格低的通常沒位置」、「我也都是放三小時七十的，一小時十元（置物櫃）都在哪？」、「上次沒注意到放藍色的！110元沒了」、「哇我都是用藍色的欸，下次我要多注意」、「跟店租一樣，精華地段跟偏遠地區」。

此外，也有內行網友回應「中山地下街有一小時10元的，不然一樓往東三門出去有台鐵行李房，一天50元而已很便宜」、「不介意走遠一點，去台鐵的行李房，放一整天只要50」、「北車東門出口出去，過馬路往前走有一個行李房可以寄放行李，以一天計價，價格也不貴」、「有些全家有行李寄放服務，要問一下」。