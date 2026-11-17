漢堡王「華堡套餐」省67元、優惠券省1412元！摩斯「和牛起司堡」上桌

歲末時刻，「摩斯漢堡」推出一系列冬季饗宴。即日起上市的「和牛二重奏起司堡」選用澳洲和牛製成100%和牛漢堡排，煎製後將雙片和牛漢堡排與馬茲瑞拉起司、切達起司及炒洋菇，交錯堆疊，再淋上蒜香照燒醬，帶來鹹甜交織的豐富層次，每份159元。12月15日前，會員購買「和牛二重奏起司堡＋雞塊月亮薯組＋大杯冰紅茶」優惠價239元。

11月23日上市的「波特櫻桃乳酪火雞堡」嚴選台灣火雞肉，經龍眼木慢火煙燻，搭配香濃乳酪醬、新鮮蕃茄與清爽萵苣，以及波特櫻桃風味醬，帶來獨特的酒香與黑櫻桃風味，每份180元，僅限高鐵及桃園機場系列門市限定販售。除此之外，即日起還有早餐新品「紅豆乳酪貝果」以及」南瓜可樂餅」同步登場，「摩斯肉醬薯條」也重新回歸，12月2日起也將再推出「海老福堡」，帶來全新的用餐選擇。

「漢堡王」即日起推出「感雞有你」、「年終吃堡狂歡優惠券」。即日起至11月29日期間，「皇家華堡套餐」原價326元，優惠價259元；「國王辣雞腿堡套餐」原價311元，優惠價229元。兩款套餐均搭配雞薯條、6塊雞塊與中杯飲品，最高省下82元。

即日起至2027年1月1日，漢堡王推出「年終吃堡狂歡優惠券」。包括雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈與中杯飲料，均享「買1送1」，最高現省55元。另外還有「1+1自由配」，每組49～89元。「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款，4選2優惠價129元。另外還有3款「單人獨享餐」，每組109元起，還有3款「雙人餐分享餐」，每組199元起。全部優惠共可現省1,412元。

摩斯肉醬薯條重新回歸市場，每份75元。圖／摩斯漢堡提供

波特櫻桃乳酪火雞堡，每份180元。圖／摩斯漢堡提供

和牛二重奏起司堡，每份159元。圖／摩斯漢堡提供

12月2日新推出「海老福堡」，售價90元。圖／摩斯漢堡提供