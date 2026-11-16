一卡通BTS高雄演唱會限量優惠懶人包！憑門票領150元商圈夜市券再送卡
國際天團BTS防彈少年團睽違8年重返台灣，將於11月19日起在高雄世運主場館舉辦3場《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》演唱會。為迎接BTS成員與ARMY，一卡通攜手高雄市政府經濟發展局推出限時優惠，粉絲憑指定演唱會門票，最高可領取150元高雄商圈夜市券，使用iPASS MONEY APP領券，還能免費獲得價值150元的一卡通儲值卡，讓歌迷看演唱會之餘，也能順遊高雄商圈、夜市。
活動自11月18日至11月22日登場，歌迷可於高雄捷運左營站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站及三多商圈站等5處指定兌換點，憑演唱會門票領取50元實體高雄商圈夜市優惠券。此外，持《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》門票，還可透過iPASS MONEY等20家合作金融機構APP掃碼，兌換100元高雄商圈夜市數位券，合計最高可領150元優惠。
在兌換現場使用iPASS MONEY APP掃碼領取數位券，再加碼每人還可獲贈一卡通公司提供、價值150元的一卡通儲值卡1張。儲值卡採隨機款式，每日每站數量有限，送完為止，且須本人兌換，不接受代領。
數位券採限量發送，每張演唱會門票可兌換1組序號，但每家合作金融機構APP限領取1次；若持有多張門票序號，須透過不同金融機構APP兌換。領取資格限本國籍或持有居留證，且已下載、註冊相關APP的民眾，無法代領，逾期也不補發。主辦單位提醒，建議歌迷事先完成iPASS MONEY APP下載、註冊及登入，並開通APP內的數位券使用者券匣功能，以免現場排隊耽誤行程。
領取數位券後，可至高雄指定夜市、商圈及合作店家消費，包含路易莎、講古吧Kóng-Kóo、貳拾壹克21Grams等多家咖啡、餐酒館，結帳時掃描iPASS MONEY或粉色TWQR立牌，即可直接折抵。數位券使用期限至2027年2月28日，期限內全數使用完畢，還有機會參加各合作金融機構推出的加碼活動，再領50元數位券，邀請歌迷一同感受高雄的城市魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。