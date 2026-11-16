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三商巧福「半筋半肉牛肉麵」套餐現省96元！頂呱呱「下午茶組」現折30
三商餐飲旗下「三商巧福」、「三商鮮五丼」推出限時優惠活動，即日起至11月21日期間，三商巧福「半筋半肉牛肉麵」原價195元，優惠價139元；活動期間加價40元，即可升級「現燙青菜＋中杯飲料」，現省96元；「咖哩雞肉飯」原價160元，優惠價119元，加價40元，可升級「芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」，現省81元。同時活動期間點購任一套餐，加價39元可獲「香滷雞翅」一份。
即日起至11月30日，三商鮮五丼全台門市同步推出截圖優惠。結帳時出示活動截圖，「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」內含爪哇咖哩菲力豬排丼、芝麻牛蒡絲與杯裝飲料，原價259元，優惠價159元，現省100元。「超值雙人餐」，包含奶油蘑菇起司雞肉丼、招牌牛丼、滷豆腐及杯裝飲料，原價370元，優惠價240元，現省130元。
連鎖速食「頂呱呱」自即日起推出「呱呱午茶時間」優惠，針對平日（每週一至週五）13:00至17:00，指定人氣單品加價10元即可搭配「中杯可樂」系列飲品（可口可樂、雪碧、檸檬紅茶或零卡可樂）。其中「原味炸雞組」、「波浪薯條組」原價109元，優惠價79元；「呱呱包組」原價115元，優惠價85元；「辣味炸雞組」原價119元，優惠價89元；新品「青花椒鹹酥雞組」原價139元，優惠價109元。
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