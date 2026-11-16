UNIQLO買完就降價！千元外套秒變三位數 店員揭「每週2天」省錢時段

不少民眾逛UNIQLO時，常會留意商品是否有折扣，不過若才剛買完就遇到價格下調，難免讓人感到不是滋味。一名網友近日在社群平台Threads分享，自己趁雙十一期間以1290元購入一件觀望已久的外套，沒想到事隔不久再次經過門市，竟發現同款商品直接降至千元以下，讓他忍不住直呼「有種被背叛的感覺」，而且類似情況已經不只發生一次。

原PO表示，這件外套原本就以1290元的價格販售了一段時間，當時想說趁雙十一入手，終於有了購買的理由。沒想到近日路過UNIQLO，原本只是想看看商品價格是否調漲，卻在門口看到醒目的「衝擊價格」標示，發現外套價格已經降到三位數，讓他久久無法釋懷。

貼文曝光後，也引起不少網友共鳴，「曾經買過1290穿三次，現在看到它只要399元⋯而且尺寸跟顏色都還在」、「以為抄底了結果還有更底」、「原價1490的洋裝出清到490，我們都是玩不過商人的韭菜」、「我差一天，買完隔天開始特價，還用了優惠券，希望能安慰到你」、「感謝祭，就是感謝大家來清庫存的」。

但也有另一派人認為，「先買先享受啊，我每次只要想等特價，最後等來的都是我的尺碼斷碼 」、「因為沒有店家能夠百分百預測流行趨勢，所以沒賣掉也只能趕快打折」、「自尋煩惱，人生糾結這幾百塊就好了」、「都已經買完就不要再去看價格了」、「對你來說三天，對這件外套來說他已經一段時間了」。

對此，一名自稱UNIQLO店員的網友分享品牌優惠時間，指出每週五會推出新一波「限定商品」，優惠價格通常維持一週，直到下週四；每週二則會更新「新價格商品」，這類商品調整後會以優惠價格持續販售，未來仍可能再降價，不過也要留意熱門尺寸可能因折扣而提前售罄。換句話說，想等特價的消費者，除了得掌握降價時機，也得承擔喜歡的款式或尺寸缺貨的風險。

店員也建議，民眾可以在每週二、週五打開UNIQLO App查看最新優惠，線上購物與實體門市的商品價格同步，方便隨時掌握折扣資訊。不過，若遇到喜歡且尺寸合適的商品，也不一定非得等到降價才出手，畢竟有時候等到優惠，想買的尺寸可能早已售完。店員最後也笑說，只能說「早買早享受，晚買享折扣」，希望大家都能買到喜歡的商品。