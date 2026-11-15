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BTS再過4天開唱 這次官方夜市商圈優惠券加碼至150元
韓團BTS世界巡迴演唱會11月19、21及22日來到高雄，高雄多處著名地標已經點亮紫色應援燈，高市經發局今天宣布，除歌迷熟悉的50元商圈夜市優惠券之外，此次攜手一卡通公司加碼推出100元數位券，憑演唱會門票，最多可兌換150元優惠券；全市逾150家特色店家自主響應，推出ARMY專屬優惠及應援活動。
為迎接BTS開唱，「高雄紫愛你應援指南」系列活動即將展開，11月20日及21日在中央公園商圈舉辦K-POP隨播即跳舞蹈大賽，預計晚間6時30分在中央公園商圈開跳，現場發送限量應援摺扇，且規畫「拍貼巴士」提供限時免費拍貼。
11月18日至22日，歌迷若前往中央公園商圈14家合作店家消費，出示演唱會門票，可依各店活動內容享有小杯飲品、小菜或消費打9折等優惠。
夜市部分，瑞豐夜市11月18日至22日設置巨型飛船氣球，19日晚間6時舉辦BTS歌曲《Butter》的快閃舞蹈表演。六合夜市19日晚間8時30分舉辦主題應援DJ秀及街頭快閃。
此外，美麗島捷運站旁的NAMI CLUB則將於11月20日及21日每晚10時舉辦「ARMY'S NIGHT」主題派對，播放BTS人氣組曲，歌迷憑演唱會門票即可免費入場。
經發局提醒歌迷，憑演唱會門票可至高雄捷運左營站、美麗島站、巨蛋站、三多商圈站及高雄車站等5站兌換50元「商圈夜市優惠券」及100元「高雄商圈夜市數位券」，兌換後可於市府合作的店家消費使用，詳細合作店家名稱及地址可前往商圈夜市優惠券官網https://www.khafterparty.tw查詢。
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