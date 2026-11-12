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肯德基「蛋撻買6送6」現省294元！必勝客青花椒烤雞、黑麻油燉飯登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基原味蛋撻「買6送6」，原價588元，優惠價294元。圖／肯德基提供
肯德基原味蛋撻「買6送6」，原價588元，優惠價294元。圖／肯德基提供

肯德基自11月17日起至11月30日期間，推出「感雞有你 蛋撻加倍」回饋活動，原味蛋撻「買6送6」，原價588元，優惠價294元。另外還有「激省7雞桶」，內含7塊咔啦脆雞，原價497元，優惠價299元。「無骨7雞桶」內含7塊爆脆無骨雞腿霸，搭配南洋酸甜醬、BBQ煙燻醬或韓式辣醬（3選1），原價513元，優惠價299元。針對外送服務，單筆消費滿800元，輸入優惠碼「800FREE」即贈「原味蛋撻禮盒」1盒。

必勝客」即日起化身必勝食堂，推出3款特色新品。「黑麻油嫩雞野菇燉飯」嚴選黑麻油低溫慢煸老薑片，搭配雞腿肉、金針菇、杏鮑菇、蘑菇等配料，每份189元，加價25元可再升級套餐。「川香麻奶雪花牛筆管麵」將雪花牛搭配特調麻奶醬，堆疊出香、麻、辣風味，每份189元。「青花椒香麻烤雞」將雞肉醃製48小時醃製，呈現椒香與爽麻滋味，每份包括二節翅、翅小腿各4隻，每份249元。

11月24日至12月21日，再推出「青花椒翅腿XL餐」，內含青花椒香麻烤雞二節翅、翅小腿各4隻，搭配小份薯金幣、酥炸嫩雞球及茉香柚茶1瓶，每份239元；「青花椒翅腿雙人分享餐」包含青花椒香麻烤雞二節翅、翅小腿各8隻及茉香柚茶2瓶，每份333元。

肯德基「激省7雞桶」，內含7塊咔啦脆雞，原價497元，優惠價299元。圖／肯德基提供
肯德基「激省7雞桶」，內含7塊咔啦脆雞，原價497元，優惠價299元。圖／肯德基提供

青花椒香麻烤雞，每份249元。圖／必勝客提供
青花椒香麻烤雞，每份249元。圖／必勝客提供

川香麻奶雪花牛筆管麵，每份189元。圖／必勝客提供
川香麻奶雪花牛筆管麵，每份189元。圖／必勝客提供

黑麻油嫩雞野菇燉飯，每份189元。圖／必勝客提供
黑麻油嫩雞野菇燉飯，每份189元。圖／必勝客提供

肯德基 蛋撻 必勝客

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