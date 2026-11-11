快訊

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

蔣友柏砍外送費省到爆！重返廚房煮飯氣到爆粗口 嗆年輕人：愛追名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東巨城耶誕樹14日點燈 台灣科學節、快閃美食接力登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
Big City遠東巨城購物中心迎接歲末，今指出，一年一度最受矚目的耶誕樹點燈活動，將於14日17時50分在1樓噴水池廣場登場。圖／遠東巨城購物中心提供
Big City遠東巨城購物中心迎接歲末，今指出，一年一度最受矚目的耶誕樹點燈活動，將於14日17時50分在1樓噴水池廣場登場。圖／遠東巨城購物中心提供

Big City遠東巨城購物中心迎接歲末，今指出，一年一度最受矚目的耶誕樹點燈活動，將於14日17時50分在1樓噴水池廣場登場，今年以「多元文化」為主題，邀請原聲打擊樂團、MIKI兒童街舞工作室揭開活動序幕，透過充滿節奏感的打擊樂與活力舞蹈炒熱現場氣氛，接續由6組學生團體輪番登台，帶來合唱、舞蹈及樂器演奏，演出內容涵蓋國語、台語、客語及原住民族語，展現不同文化與世代交融的豐富魅力，揭開歲末節慶序幕。

除了耶誕節慶活動，11月15日「台灣科學節」也將登場，將集結近40個動靜態攤位，帶領大小朋友透過探索與實作體驗科學樂趣；11月21日9時則於中央路廣場舉辦年度最後一場「Big熱血」捐血活動，攜手國際同濟會號召民眾挽袖捐血，朝全年1萬袋目標邁進，以實際行動支持醫療用血需求，讓愛心持續傳遞。

此外，餐飲快閃櫃接力登場，巨城購物中心指出，即日起至11月29日，4樓美食街「Mr.cash斑蘭甜室」推出現烤泰式香蘭葉甜糕，散發獨特東南亞椰香、「黎記冰糖醬鴨」帶來真空包裝即食醬鴨與各式滷味；11月30日至12月6日超夯手刷抹茶來了，「ifuwafuwa matcha」使用日本京都宇治抹茶粉，呈現道地茶香；7樓「HANA HACHI」集結日式生乳酪、焦糖布蕾塔、及日式大福等人氣品項，邀請甜點愛好者把握期間美味。

此外，巨城推出「獨享食光」企畫，回應現代人多元的個人餐食需求，11月12日至12月2日，購買「獨享食光」版面指定品牌商品，當日累計滿2000元，即可至1樓服務台換「21世紀」烤雞腿飯優惠券一份，讓每一個人的用餐時光，都能多一份美味與樂趣。

巨城購物中心指出，檔期優惠好禮接力送，11月12日起單筆消費滿1288元，可換「CoCo都可百香雙響炮」一份、當日累計滿5000元，兌換「Amo義大利脆餅6入」一份；11月21日起全館當日累計滿6000元贈200元周年慶電子購物券，餐飲消費同享加碼優惠，邀請民眾揪親友一起逛巨城。

巨城購物中心指出，除了耶誕節慶活動，餐飲快閃櫃接力登場，7樓「HANA HACHI」集結日式生乳酪、焦糖布蕾塔、及日式大福等人氣品項，邀請甜點愛好者把握期間美味。圖／遠東巨城購物中心提供
巨城購物中心指出，除了耶誕節慶活動，餐飲快閃櫃接力登場，7樓「HANA HACHI」集結日式生乳酪、焦糖布蕾塔、及日式大福等人氣品項，邀請甜點愛好者把握期間美味。圖／遠東巨城購物中心提供

11月30日至12月6日超夯手刷抹茶來了，「ifuwafuwa matcha」使用日本京都宇治抹茶粉，呈現道地茶香。圖／遠東巨城購物中心提供
11月30日至12月6日超夯手刷抹茶來了，「ifuwafuwa matcha」使用日本京都宇治抹茶粉，呈現道地茶香。圖／遠東巨城購物中心提供

巨城 快閃 科學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凱基金控本月16日聖誕點燈 你的心願決定城市的顏色

不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

全電商雙11優惠開搶！除濕機限時11元爆殺價 愛買量販推家電超值優惠

相關新聞

日月潭腳架椅子「卡位」全禁止 違者最重罰百萬 最快明年1月上路

日月潭花火音樂嘉年華每年吸引逾10萬人參與，今年邁入第18屆，部分民眾為搶得視野較佳的拍攝位置，活動開始之前，熱門賞花火位置陸續「長」出腳架、椅子及私人物品，「卡位」情況嚴重。盡管日管處當下啟動管制，但交通部觀光署仍出手修法，增訂日管處轄下場域禁止占位行為，違者最高罰100萬元，新制最快明年1月上路。

老車換電動車最高領3萬元！環境部延長補助至2030年

為持續推動運具電動化，環境部今天預告修正「老舊車輛汰舊換新空氣汙染物減量補助辦法」，將原訂年底屆滿的補助期限延長至2030年12月31日。民眾汰舊換購電動車或低汙染車輛，仍可透過空氣汙染物減量效益歸屬環境部的方式，取得補助資格。

幫孩子取名注意！命理師曝「仙、聖」不是人人能用 這生肖例外

許多人在幫孩子取名字時，都希望能為孩子取一個寓意深遠的好名字。不過命理師江柏樂分享姓名學禁忌，提醒「仙」、「聖」這種名字並非人人適用，甚至可能會導致災禍。此外，堯、舜、禹這三個字也不能亂用。

牙痛衝急診求止痛！阿婆突喊想吐 下一秒竟失去呼吸心跳

急診醫師柯世祐近日在YouTube節目《醫師好辣》中分享一起驚險病例。他表示，一名患有糖尿病的阿婆，日前因為牙齒劇烈疼痛衝進急診，原本以為只是牙痛，沒想到醫師安排心電圖檢查後，竟發現是致命的急性心肌梗塞，且必須立即進行心導管手術。

男童誤飲「魔術水」險腐蝕食道 醫揭藍瓶實驗隱患 曝救援3不要

新竹一名8歲男童日前在家中將科學實驗使用的「神奇魔術水」誤認為飲料喝下肚，家長發現後立即送往新竹台大分院新竹醫院急診。醫療團隊確認溶液含有俗稱「燒鹼」的氫氧化鈉，屬於強鹼性物質，可能造成食道及胃部腐蝕性灼傷。經小兒科醫師評估並安排胃鏡檢查，所幸未發現腐蝕性傷害，男童經觀察後狀況穩定，平安返家。

台鐵明年敬老卡可買對號座 高鐵新車上線後再納入研議

現行長者可使用敬老卡搭乘台鐵，但只能買站票、無法購買對號座車票，立委葉元之盼在櫃檯設幾台讓長者可刷敬老卡購票，但衛福部於上周財政委員會稱無法源根據，沒辦法分攤經費。立委洪孟楷今天在立法院交通委員會詢問交通部長陳世凱，陳世凱說，本周已與衛福部達成協議；台鐵表示，預計年底完成招標，明年底前實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。