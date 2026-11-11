遠東巨城耶誕樹14日點燈 台灣科學節、快閃美食接力登場

Big City遠東巨城購物中心迎接歲末，今指出，一年一度最受矚目的耶誕樹點燈活動，將於14日17時50分在1樓噴水池廣場登場，今年以「多元文化」為主題，邀請原聲打擊樂團、MIKI兒童街舞工作室揭開活動序幕，透過充滿節奏感的打擊樂與活力舞蹈炒熱現場氣氛，接續由6組學生團體輪番登台，帶來合唱、舞蹈及樂器演奏，演出內容涵蓋國語、台語、客語及原住民族語，展現不同文化與世代交融的豐富魅力，揭開歲末節慶序幕。

除了耶誕節慶活動，11月15日「台灣科學節」也將登場，將集結近40個動靜態攤位，帶領大小朋友透過探索與實作體驗科學樂趣；11月21日9時則於中央路廣場舉辦年度最後一場「Big熱血」捐血活動，攜手國際同濟會號召民眾挽袖捐血，朝全年1萬袋目標邁進，以實際行動支持醫療用血需求，讓愛心持續傳遞。

此外，餐飲快閃櫃接力登場，巨城購物中心指出，即日起至11月29日，4樓美食街「Mr.cash斑蘭甜室」推出現烤泰式香蘭葉甜糕，散發獨特東南亞椰香、「黎記冰糖醬鴨」帶來真空包裝即食醬鴨與各式滷味；11月30日至12月6日超夯手刷抹茶來了，「ifuwafuwa matcha」使用日本京都宇治抹茶粉，呈現道地茶香；7樓「HANA HACHI」集結日式生乳酪、焦糖布蕾塔、及日式大福等人氣品項，邀請甜點愛好者把握期間美味。

此外，巨城推出「獨享食光」企畫，回應現代人多元的個人餐食需求，11月12日至12月2日，購買「獨享食光」版面指定品牌商品，當日累計滿2000元，即可至1樓服務台換「21世紀」烤雞腿飯優惠券一份，讓每一個人的用餐時光，都能多一份美味與樂趣。

巨城購物中心指出，檔期優惠好禮接力送，11月12日起單筆消費滿1288元，可換「CoCo都可百香雙響炮」一份、當日累計滿5000元，兌換「Amo義大利脆餅6入」一份；11月21日起全館當日累計滿6000元贈200元周年慶電子購物券，餐飲消費同享加碼優惠，邀請民眾揪親友一起逛巨城。

巨城購物中心指出，除了耶誕節慶活動，餐飲快閃櫃接力登場，7樓「HANA HACHI」集結日式生乳酪、焦糖布蕾塔、及日式大福等人氣品項，邀請甜點愛好者把握期間美味。圖／遠東巨城購物中心提供