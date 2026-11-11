台中購物節破67億！小資女最愛「這食品店」消費逾2000萬元

小資女都把錢花在哪？2026台中購物節持續帶動消費買氣，根據經發局統計，截至9日，活動累計消費金額突破67.4億元，20至35歲女性消費金額達5.9億元，占整體消費約8.8%，其中又以知名三明治品牌「洪瑞珍自由店」以登錄金額逾2000萬元拿下食品類第一名，服飾配件類由「寶島鐘錶」以約537萬元領先，3C及家電類則為「原價屋公益店」消費登錄破200萬元居冠。

張峯源說明，年輕族群的購物清單從日常吃喝、流行服飾、腕錶配件，到電腦、手機及智慧生活用品，各種生活所需都能在購物節找到消費樂趣。

食品類由「洪瑞珍自由店」、「嬤寶食品（Mifiya米菲亞）」、「耀陞食品（VANNISE｜溫倪詩）」分居一至三名。服飾配件類則由「寶島鐘錶台中名店」、「涵宇服飾店」、「GU LALAPORT」分居前三名，3C及家電類由「原價屋公益店」、「小米之家台中店」及「傑昇通信－大肚文昌店」分列前三名。

經發局表示，台中市20至35歲女性累計消費約4.4億元，外縣市女性也貢獻約1.5億元。除了台中女孩熱情參與，外縣市年輕女性也用消費支持台中店家，近三成小資女消費來自外縣市，讓購物節買氣不只在地發燒，更向外縣市延伸。

經發局補充，台中購物節串聯各類店家與消費場域，從美食、服飾到生活用品及3C產品，日常消費都能累積抽獎機會。歡迎民眾把握活動期間到台中消費，透過「台中通TCPASS」APP登錄消費發票及收據，就有機會抽中現金等大獎，更多活動資訊請至台中購物節官方網站或臉書查詢。