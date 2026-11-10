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京站周年慶11/18開跑滿3800送600 女鞋下殺1.3折、行李箱3.4折帶回家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場周年慶將於11月18日至12月14日展開，最高可享26%回饋，滿額再抽紐約雙人來回機票、總價值百萬元的購物金及iPhone18 Pro。圖／京站提供
京站時尚廣場周年慶將於11月18日至12月14日展開，最高可享26%回饋，滿額再抽紐約雙人來回機票、總價值百萬元的購物金及iPhone18 Pro。圖／京站提供

京站時尚廣場周年慶將於11月18日至12月14日展開，最高可享26%回饋，滿額再抽紐約雙人來回機票、總價值百萬元的購物金及iPhone18 Pro。

全館優惠線上、線下11月18日至12月14日同步登場，當日全館滿3,800元，送400元商品贈券（累贈）+200元Qonline贈券（每卡友限兌換一份）。3C家電單筆消費滿1萬元，送500元商品贈券（累贈）。

11月18日至11月22日首五日限定，Q卡友卡於台北店當日累積滿150,000元贈加賀屋園景雅緻雙人套房住宿券，含雙人北投檜木岩盤浴+日式茶道體驗，限量10份，價值37,510元，含早餐兩客。

周年慶期間，京站提供總價值超過百萬的豐富獎項，Q卡友當日消費累積滿6,000元，即獲抽獎機會一次(可累贈)，有機會抽中一人中獎雙人同行的「紐約經濟艙雙人來回機票」，價值272,000元，抽1名；2萬元商品贈券共抽50名。當日單筆滿3,800元再抽iPhone 18 Pro 256G（抽1名）、Apple Watch Series 12（抽1名)、Airpods 5(抽1名)及其他3C好禮、Q點等共6000份獎項。

京站周年慶獨家優惠商品推出，TRAVALER STATION CROWN 21吋防盜拉鍊箱原價5,980元，特價1,999元，限量20個，3.4折。阿原肥皂艾草素面水150ml原價2,960元，特價1,480元，買一送一，限量30組。

周年慶首五日「化妝品」買7,600元最高送2,000元。植村秀SHU UEMURA「首五日」限定頂級潔顏大油發燒組（山茶花精萃奢養潔顏油450ml+柚子精萃潔顏油 50mlx10）原價9,810元，特價3,582元，限量30組，3.7折。SK-II超限量青春加大增量組（青春露330ml +青春露30mlx5 +亮采化妝水30mlx2）原價15,904 元，特價8,091元，5.1折。

MOLLIFIX零感智塑E運動內衣＋蓄熱立領跳色球隊外套原價3,160元，組合價684元，2.2折。ORiental TRaffic洗鍊綁帶V口木跟中跟鞋原價3,980元，特價500元，1.3折。FOSSIL Skylar真皮手提側背兩用包原價10,080元，特價4,299元，4.3折。

輝葉COZY SEAT垂直律動椅，原價108,000元，特價69,800元，6.5折。Coleman LAY網布躺椅原價5,200元，特價3,900元，買一送一，限量10組。

ORiental TRaffic洗鍊綁帶V口木跟中跟鞋，原價3,980元，特價500元，1.3折。圖／京站提供
ORiental TRaffic洗鍊綁帶V口木跟中跟鞋，原價3,980元，特價500元，1.3折。圖／京站提供

FOSSIL Skylar真皮手提側背兩用包，原價10,080元，特價4,299元，4.3折。圖／京站提供
FOSSIL Skylar真皮手提側背兩用包，原價10,080元，特價4,299元，4.3折。圖／京站提供

SK-II超限量青春加大增量組（青春露330ml +青春露30mlx5 +亮采化粧水30mlx2），原價15,904 元，特價8,091元，5.1折。圖／京站提供
SK-II超限量青春加大增量組（青春露330ml +青春露30mlx5 +亮采化粧水30mlx2），原價15,904 元，特價8,091元，5.1折。圖／京站提供

MOLLIFIX零感智塑E運動內衣＋蓄熱立領跳色球隊外套，原價3,160元，組合價684元，2.2折。圖／京站提供
MOLLIFIX零感智塑E運動內衣＋蓄熱立領跳色球隊外套，原價3,160元，組合價684元，2.2折。圖／京站提供

TRAVALER STATION CROWN 21吋防盜拉鍊箱，原價5,980元，特價1,999元，限量20個，3.4折。圖／京站提供
TRAVALER STATION CROWN 21吋防盜拉鍊箱，原價5,980元，特價1,999元，限量20個，3.4折。圖／京站提供

SHU UEMURA首五日限定頂級潔顏大油發燒組（山茶花精萃奢養潔顏油450ml+柚子精萃潔顏油 50mlx10），原價9,810元，特價3,582元，限量30組，3.7折。圖／京站提供
SHU UEMURA首五日限定頂級潔顏大油發燒組（山茶花精萃奢養潔顏油450ml+柚子精萃潔顏油 50mlx10），原價9,810元，特價3,582元，限量30組，3.7折。圖／京站提供

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