雙11手機配件優惠開跑！CASETiFY最高享7折 犀牛盾承諾回收送500元券

雙11購物節登場，手機配件品牌CASETiFY與RHINOSHIELD犀牛盾同步祭出年度重磅優惠，除了多件折扣與配件加碼外，更結合全新IP聯名與永續回收行動，搶攻年末配件換新商機。

CASETiFY即日起至11月15日展開「1111狂歡祭」，消費者於台灣官方網站及品牌概念店購買指定產品，可享2件8折、3件7.5折優惠；登入官方App購買4件更可享最高7折優惠。今年更首度開放Travel旅行系列優惠，購買2件即享8折。新品部分，同步推出台灣藝術家WHOSMiNG最新「咖啡與毛孩日常」，以及韓國插畫家Lazy Tail Club「選擇性耍廢俱樂部」兩款全新毛孩主題印花配件。

犀牛盾宣布擴大「RHINOLOOP循環進化行動」，主打「每個選擇都超值」。消費者只需於官網註冊會員並承諾未來回收舊殼，即使手邊暫無舊殼，也可直接領取「500元循環折價券」並適用於所有型號手機殼。犀牛盾手機殼都是採用無毒、無雙酚A的單一材料製成，能夠100%回收再製成為下一個新手機殼的原料，舊殼回收支援全台門市、全家FamiPort及隨貨回郵信封免運寄回。

產品首推通過3萬公尺近太空落摔測試的AirX極致氣墊緩衝殼、提供終身抗黃保固的Clear/ClearX 抗黃化透明防摔殼，並推出吉伊卡哇、BT21、寶可夢等熱門聯名與客製化服務。雙11活動期間，加購壯撞貼PRO與鏡頭貼享7折起、掛繩6折起，GRIP系列手機支架與Apple Watch錶帶更享有最低5折優惠。

雙11換新殼領券折500元，RHINOSHIELD犀牛盾循環折價券擴大適用全型號手機殼。圖／犀牛盾提供