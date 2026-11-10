六福村雙11優惠登場 雙人1111元、SNOOPY粉絲699元

搶攻雙11出遊商機，新竹縣六福村推出11月雙主題優惠，11月10日至13日平日雙人同行只要1111元，SNOOPY粉絲最低699元入園，假日星光票更下殺499元。此外，迎接10周年的「墓碑鎮」萬聖節活動將於22日落幕，夜間遊行持續登場，吸引遊客把握最後機會入園。

六福村表示，11月10日至13日推出「好讚成雙」雙11平日快閃優惠，雙人門票1111元，平均每人約556元，只要兩人追蹤六福村臉書粉絲專頁，並按讚置頂貼文即可享優惠。活動限平日使用，營業時間為上午9時30分至下午5時，不包含夜間遊行。

SNOOPY主題優惠則延長至11月27日，其中「SNOOPY派對成雙黑白配」雙人1300元，兩人服裝主體顏色70%以上為黑、白色，可同穿黑白配色或一黑一白，另贈限量主題票卡2張；「SNOOPY粉絲同樂惠」只要本人出示SNOOPY相關實體周邊商品，即享699元入園優惠，並贈限量票卡1張。

其他優惠方面，旅展限定單人門票690元、約49折，雙人門票1330元、約47折，票券效期至2027年3月31日。萬聖主題變裝優惠每人599元、午後票699元、假日星光票499元，3項優惠均至11月22日止，民眾可依入園時段及裝扮選擇方案。

除了票價優惠，六福村「墓碑鎮」今年迎接10周年，以「決戰時刻」為主題，白天推出萬聖街景及日間遊行，入夜後則由5公尺高的「鹿魔」溫迪戈率領亡靈現身，帶來夜間遊行「墓碑鎮：鹿魔覺醒」。

六福村指出，今年9月至今，墓碑鎮入園人數較去年同期成長40%，網路聲量累積5861筆。活動將於11月22日結束，假日下午5時後僅開放美國大西部區，夜間遊行於指定日期晚間7時登場。

園方提醒，雙11快閃優惠不適用夜間遊行，想觀賞鹿魔遊行的民眾須安排指定假日入園，詳細活動日期及票價條件以六福村官網公告為準。

六福村11月推出雙11門票優惠及墓碑鎮10周年系列活動，雙人同行1111元，假日星光票499元，吸引民眾入園遊玩。圖／六福村提供

六福村11月推出雙11門票優惠及墓碑鎮10周年系列活動，雙人同行1111元，假日星光票499元，吸引民眾入園遊玩。圖／六福村提供