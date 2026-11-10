全電商雙11優惠開搶！除濕機限時11元爆殺價 愛買量販推家電超值優惠

年終購物熱潮正式進入最高峰，實體通路與線上電商聯手祭出年度最強折扣優惠。全聯旗下「全電商」延續雙11開門紅氣勢，即日起至11月12日持續發動「超級雙11」強勢優惠，主打每日多時段搶5折券、優惠券及無門檻折扣碼。

緊接而來的11月11日當天，更推出上午11點至晚間9點每小時限量開搶的1折神券，以及指定時段單筆滿1,111元折111元好康。備受矚目的「11元爆殺」活動也將於11月10日至12日進入最終高潮，包含Sony藍牙喇叭、3M極淨淨水器特惠組、ASUS 2K電競螢幕，以及市價近萬元的Panasonic一級能效除濕機等熱門3C家電與生活用品，均於指定時段限量下殺11元。此外，搭配箱購滿千送千點無上限與全支付滿額加碼，讓消費者從民生補貨到家電升級都享遭超值優惠。

線上採買方面，全聯「小時達」雙11優惠全面開跑，即日起至11月29日每週六日滿千送800限時福利點，輸入優惠碼「宅家歡慶」滿1,200元折150元。11月11日當天享滿199元免運，指定整點限量發放滿1,111元折222元券。當天11點11分大全聯小時達推出1kg裝牛豬肉片每包111元，下殺1.9折起，下午3點全聯小時達再接力開搶輕食沙拉胸與藜麥毛豆等11元爆殺價商品，讓民眾宅家也能搶購生鮮好康。

全聯與大全聯同步攜手推出的「超級週年慶」一路盛大舉辦至12月3日，全店提供超過300款商品憑卡買1送1起。全聯於活動期間每週六日推出全支付消費滿千送福利點活動，搭配指定銀行信用卡單筆滿額最高可享12.1%回饋；大全聯則同步於週末祭出滿千送千元激省券優惠。

針對秋冬換季與年終大掃除需求，兩大通路針對家庭清潔劑、包裝米、保暖內著等類別提供滿額現折或送抵用券折抵，大全聯更加碼於11月20日前推出指定大家電與小家電單品滿5,000元現折500元，結合政府節能補助與貨物稅減免最高可省5,000元。而全聯「分批取」線上服務也在11月11日前加碼回饋11%福利點，並於11月11日當天上午10點起推出奶油餐包、包子等商品買1組多送1件的限時優惠。

同場加映愛買量販也搶攻雙11商機，推出愛買APP會員使用HAPPY GO Pay單筆消費滿1,111元，即可加贈111點HAPPY GO點數，每卡友限贈1次，限量1,500份。另同步推出家電超值優惠，精選多款人氣家電下殺有感，禾聯指定43型電視優惠價9,999元、LG指定65型電視28,111元、LG指定洗乾衣機88,800元、日立指定614L變頻冰箱80,868元，購買指定家電符合活動條件，再享1,111點HAPPY GO點數加贈優惠。

雙11當天小時達優惠再升級，3個整點限量搶滿1,111元折222元。圖／全聯福利中心提供