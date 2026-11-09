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新版「史瑞克」 4人套票優惠中
榮獲東尼獎與倫敦奧立佛獎多項提名的倫敦全本音樂劇「史瑞克」，適逢電影「史瑞克1」上映廿五周年，再度展開全球巡演，並以全新製作版本於本月廿日在台北表演藝術中心揭開序幕，更是此次全新版本的全球首演首站。
適逢雙十一購物節，主辦單位祭出四人套票九二折優惠，邀請觀眾相揪走進劇院。
改編自夢工廠經典動畫電影的「史瑞克」音樂劇，自二○○八年登上百老匯舞台以來，便以顛覆傳統童話的幽默劇情、鮮明逗趣的角色及動人歌曲，擄獲全球各年齡層觀眾的心。
此次全新製作由倫敦西區頂尖團隊打造，結合精緻舞台布景、3D投影與燈光．除了史瑞克與驢子逗趣的互動，滑稽自負的法克大人、皮諾丘、薑餅人及三隻小豬等經典角色也將輪番上場。購票請上udn售票網https://reurl.cc/eQrvjK
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