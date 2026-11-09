新版「史瑞克」 4人套票優惠中

極具話題性的全新MacBook Pro，不僅首度加入螢幕觸控功能，更配備採用串聯式OLED技術的PROLED XDR顯示器。對於過去高度仰賴觸控式軌跡板、外接繪圖板與專業校色螢幕的創作者而言，這項改變等於多了一種全新的操作方式，讓使用者在色彩檢視、影像編修與設計創作時，擁有更多元且直覺的互動選擇。

2026-11-09 00:07