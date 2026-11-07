全台年度旅遊盛事「2026 ITF台北國際旅展」昨起到9日在南港展覽館一館展開，基隆館以「流動的港口・世界的基隆」為主題，展現基隆獨特的山海風景，多家在地優質業者有精選伴手禮等。加碼推出全館消費滿500元即送500元基隆住宿券，並和麗星郵輪合作，購買指定航程也送500元基隆住宿券。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，昨開幕八堵國小森巴鼓隊及大壯觀願景發展協會森巴女郎熱力演出，展現基隆熱情奔放的城市性格。旅展期間，基隆館推出多項限定好康，當日全館消費滿400元可參加抽獎，獎項包含基隆長榮桂冠酒店平日住宿券、國立海洋科技博物館門票、基隆馬露醬禮盒組及在地精選伴手禮等，攤位編號N1006。

江亭玫說，加碼推出全館消費滿500元即送500元基隆住宿券，並和麗星郵輪合作，購買指定航程也送500元基隆住宿券，數量有限，送完為止。旅展現場豐富的互動遊戲、美食試吃、DIY體驗等活動，邀請民眾走進這座擁有400年以上歷史的港都。

基隆館展現基隆獨特的山海風景，在地優質業者包括基隆市旅館商業同業公會、台灣好行濱海奇基線、國立海洋科技博物館、委託行街區公司、綠竹園山薯農場、豆豆先生、飛海手作工作室、心干寶貝、阿里棒棒、萌老大、山水草間、山辰香室品牌－行動自油及椏楓實業有限公司等，除旅展限定優惠、特色遊程及在地伴手禮，現場完成問卷闖關還可抽好禮。

為推廣秋冬旅遊，基隆系列活動接連登場，「流動的港口・世界的基隆」西班牙至基隆四百年系列藝術特展「瓶中船」及文化敘事展「島中海」到明年年1月24日在基隆美術館展出。「粹基隆｜秋風微醺・冬雨寄情音樂會」分別於11月8日及明年1月2日，「年終演唱會」12月19日登場。

文觀局推薦規畫兩天一夜基隆小旅行，第一天走訪中山陸橋、信二防空洞及沙灣歷史園區，探索城市的歷史記憶，入夜後前往廟口夜市品嘗在地美食，或到崁仔頂漁市體驗深夜的熱鬧氛圍；第二天造訪和平島地質公園、正濱漁港色彩屋及阿根納造船廠，欣賞獨特的城市風貌，串聯起一趟兼具文化、美食與自然風光的旅程。

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供