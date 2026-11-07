快訊

雙11手機優惠！iPhone Duo罕見降價2千 三星旗艦機省9410元

首波強烈大陸冷氣團何時報到？ 近30年平均時間曝 粉專指甚至等到跨年

貿易休戰恐生變？英媒：美國警告中國：立即履行釜山貿易協議

聽新聞
0:00 / 0:00

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景 滿500元送500元住宿券

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供
台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供

全台年度旅遊盛事「2026 ITF台北國際旅展」昨起到9日在南港展覽館一館展開，基隆館以「流動的港口・世界的基隆」為主題，展現基隆獨特的山海風景，多家在地優質業者有精選伴手禮等。加碼推出全館消費滿500元即送500元基隆住宿券，並和麗星郵輪合作，購買指定航程也送500元基隆住宿券。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，昨開幕八堵國小森巴鼓隊及大壯觀願景發展協會森巴女郎熱力演出，展現基隆熱情奔放的城市性格。旅展期間，基隆館推出多項限定好康，當日全館消費滿400元可參加抽獎，獎項包含基隆長榮桂冠酒店平日住宿券、國立海洋科技博物館門票、基隆馬露醬禮盒組及在地精選伴手禮等，攤位編號N1006。

江亭玫說，加碼推出全館消費滿500元即送500元基隆住宿券，並和麗星郵輪合作，購買指定航程也送500元基隆住宿券，數量有限，送完為止。旅展現場豐富的互動遊戲、美食試吃、DIY體驗等活動，邀請民眾走進這座擁有400年以上歷史的港都。

基隆館展現基隆獨特的山海風景，在地優質業者包括基隆市旅館商業同業公會、台灣好行濱海奇基線、國立海洋科技博物館、委託行街區公司、綠竹園山薯農場、豆豆先生、飛海手作工作室、心干寶貝、阿里棒棒、萌老大、山水草間、山辰香室品牌－行動自油及椏楓實業有限公司等，除旅展限定優惠、特色遊程及在地伴手禮，現場完成問卷闖關還可抽好禮。

為推廣秋冬旅遊，基隆系列活動接連登場，「流動的港口・世界的基隆」西班牙至基隆四百年系列藝術特展「瓶中船」及文化敘事展「島中海」到明年年1月24日在基隆美術館展出。「粹基隆｜秋風微醺・冬雨寄情音樂會」分別於11月8日及明年1月2日，「年終演唱會」12月19日登場。

文觀局推薦規畫兩天一夜基隆小旅行，第一天走訪中山陸橋、信二防空洞及沙灣歷史園區，探索城市的歷史記憶，入夜後前往廟口夜市品嘗在地美食，或到崁仔頂漁市體驗深夜的熱鬧氛圍；第二天造訪和平島地質公園、正濱漁港色彩屋及阿根納造船廠，欣賞獨特的城市風貌，串聯起一趟兼具文化、美食與自然風光的旅程。

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供
台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供
台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供
台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景，滿500元送500元住宿券。圖／基隆市府文觀局提供

基隆 旅展 住宿券

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北國際旅展北觀處力推觀音山林梢步道 穿梭樹冠俯瞰山海美景

走過40年全新啟程！ITF台灣國際旅展11月6日至11月9日登場

旅展住宿券最低3.3折起！五星飯店雙人入住、親子度假優惠一次看

華信航空ITF旅展「跟著海寶去旅行」好康大放送

相關新聞

首波強烈大陸冷氣團何時報到？近30年平均時間曝 粉專指甚至等到跨年

每年首波強烈大陸冷氣團，通常什麼時候報到？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署台北測站資料，近30年首波強烈大陸冷氣團，比長期平均晚了11.3天。

台北國際旅展基隆館流動的港口獨特山海風景 滿500元送500元住宿券

全台年度旅遊盛事「2026 ITF台北國際旅展」昨起到9日在南港展覽館一館展開，基隆館以「流動的港口・世界的基隆」為主題，展現基隆獨特的山海風景，多家在地優質業者有精選伴手禮等。加碼推出全館消費滿500元即送500元基隆住宿券，並和麗星郵輪合作，購買指定航程也送500元基隆住宿券。

周六立冬…赤馬年影響力轉弱 4生肖可望翻身、2色別穿

11月7日（六）是節氣「立冬」，民俗專家廖大乙說，立冬是季節轉換也是轉運關鍵期，赤馬年影響力漸弱，但因紅羊年火氣恐更旺，建議立冬前整肅儀容，穿搭以白、黃等亮色系為宜，忌諱紅、黑，雞、兔、鼠、馬運勢轉好可望一掃陰霾。

立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

本周六(11/7)就是立冬了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，2026立冬是表面平靜，暗地湧動，建議守住本金、不為面子花錢、不因舊情失去原則，也不因朋友一句話就貿然投資。立冬節氣獨厚兔、虎、牛、龍、馬等生肖，邱彥龍老師說，真正的差距從現在起拉開，上述5大聚勢生肖將吸走資源、貴人與機會。

立冬迎好運！「3生肖」財氣悄悄聚攏 貴人也來報到

立冬，是冬季的第一個節氣，象徵天地能量由動轉靜、由盛入藏。這不是停下來，而是提醒我們把能量收好，為年末與下一輪計畫蓄力。2026年立冬的國曆運勢區間為2026年11月7日至2026年11月21日，適合補氣、藏財、安定心神，也讓好運在冬天裡慢慢發熱。

天氣展望出爐！ 東北季風增強北東明顯降溫水氣增多 關注熱帶擾動發展

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周主要受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，期中東北季風增強，北部及東部氣溫明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，隨後氣溫明顯回升。第2周台灣附近環境水氣增多，降雨機率略提高，期中起北方系統有增強的趨勢，各地氣溫逐漸下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。