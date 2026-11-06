台灣國際旅展登場 桃園多家旅宿推好康搶商機

2026台灣國際旅展登場，桃園多家旅宿北上設攤或參加線上旅展搶商機，除了多種房型及折扣方案，餐飲也有不少優惠，呼籲想搶便宜的民眾要把握機會。

桃園尊爵大飯店線上、線下活動同時進行，尊爵客房雙人住宿券（含早餐）每張2500元，現正推出買10送1，平均每房只要2273元。餐飲則有桃苑中餐廳京式片鴨三吃券2張5999元，四季咖啡廳自助Buffet午餐券一套10張1萬2800元贈送1張，平均每張1163元，買一套20張2萬5600元則送3張。

桃園喜來登酒店優廚西餐廳平日自助餐券買五送一，六張原價7788元，旅展價6300元，平均每張只要1050元。業者預計明年可能調整價格，有興趣的民眾得把握機會，實際調整內容及生效日期依業者正式公告為準；另外，業者也推出餐飲抵用券買五送一優惠，原價3600元，旅展價只要3000元。

桃園喜來登住宿也推出平日雙人住宿券一張4400元，加碼贈迎賓飲料券、早餐買一送一，另享免費桃園機場接送及免費游泳池、健身房。平日一泊二食雙人住宿券、日式套房平日二大二小住宿券則分別賣一張6200元與1萬元，日式套房住宿另贈岩盤浴券、休閒遊戲券與餐飲抵用券。

天氣轉涼，福容大飯店桃園店推出暖心鍋物，共有養生燉湯、經典麻油雞、魷魚螺肉蒜、五更腸旺煲4款特色料理，從溫潤滋補到濃郁辛香，滿足不同饕客的味蕾需求。

福容桃園店指出，「淮山乾坤袋養生燉湯」是主廚的功夫菜，做法是將排骨、蓮子、薏仁、山藥、百果等食材塞入豬肚，搭配清雞湯細火燉煮，讓食材精華緩緩融入湯頭，呈現溫潤醇厚、層次豐富的養生風味。「麻油梅子雞」則以傳統麻油雞為基底，而梅子獨特的酸韻則有畫龍點睛效果，都很值得品嚐，即日起至明年1月31日限期販售。

尊爵大飯店推出京式片鴨三吃券2張5999元優惠，有興趣的民眾要把握機會。記者陳俊智／攝影

福容大飯店桃園店推出多種暖心鍋物，限期開賣至明年1月底。圖/福容桃園店提供

2026台灣國際旅展登場，桃園喜來登酒店北上設攤，推出多種好康優惠。圖/桃園喜來登酒店提供

尊爵大飯店推出京式片鴨三吃券2張5999元優惠，有興趣的民眾要把握機會。記者陳俊智／攝影