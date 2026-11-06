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星宇航空ITF旅展祭優惠 全航線85折起 7千元不到飛日本宮古島

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
星宇航空表示，11月6日至9日期間，星宇航空展區每天都有展場限定優惠，也有許多限量好禮。圖／取自「STARLUX Airlines」臉書粉專
星宇航空表示，11月6日至9日期間，星宇航空展區每天都有展場限定優惠，也有許多限量好禮。圖／取自「STARLUX Airlines」臉書粉專

全台規模最大的旅展「2026 ITF台灣國際旅展」今天開幕，星宇航空表示，11月6日至9日期間，星宇航空展區（K1302）每天都有展場限定優惠，也有許多限量好禮。全航線85折起，7000元不到即可前往日本宮古島。

星宇航空表示，COSMILE會員，10月15日至11月9日，不限購買哩程數即享6折，於展場出示購買紀錄，即可兌換LINK MONSTER iCash2.0無外盒（僅限領取1次）。玉山星宇航空聯名卡友11月6日至9日，於官網／APP購買機票累積滿10萬元即贈1萬哩，於展場「星宇小舖」購物，持實體世界之極卡享8折，其它卡別享85折。持實體卡於展場消費滿3000元，可兌換「星探者帆布手提袋－MOLLY單眼妹」1個，滿5000元即贈「PEANUTS ╳ STARLUX 手機掛繩」1個。每日限擇1門檻兌換，兌完為止。

此外，星宇小舖、現場活動，星宇航空表示，消費滿額抽、新航點互動挑戰、展區打卡，均有各項限量好禮準備送出，詳情以現場工作人員說明為準。

星宇航空表示，11月6日至9日期間，星宇航空展區每天都有展場限定優惠，也有許多限量好禮。圖／取自「STARLUX Airlines」臉書粉專
星宇航空表示，11月6日至9日期間，星宇航空展區每天都有展場限定優惠，也有許多限量好禮。圖／取自「STARLUX Airlines」臉書粉專

星宇航空 航線 旅展

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