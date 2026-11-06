快訊

入秋最強冷空氣要來了！ 粉專：下周低溫叩關1字頭 中南部也會有感降溫

AI通膨持續發酵…進口物價創近50年最大漲幅 外食費連5月增逾3％

美股3大指數崩跌 創2025年4月來最慘日、費半重挫逾12%

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航ITF線上旅展全航線999元起 今天上午10時開搶

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣虎航2026 ITF線上旅展推出超狂優惠，全航線單程未稅999元起。聯合報系資料照
台灣虎航2026 ITF線上旅展推出超狂優惠，全航線單程未稅999元起。聯合報系資料照

一年一度的「2026ITF台灣國際旅展」，今天至下周一在台北南港展覽館1館登場。台灣虎航2026 ITF線上旅展推出超狂優惠，全航線單程未稅999元起。

台灣虎航2026 ITF線上旅展，銷售期間自今天上午10時至11月9日下周一晚上11時59分，出發區間自今天至明年10月30日。日本航線999元起、韓國航線1199元起、越南航線1799元起。台灣虎航說，濟州航線輸入優惠碼再折700元，釜山航線輸入優惠碼再折500元，優惠碼限定購買來回機票，適用旅遊區間至明年6月30日。

台灣虎航表示，旅客只要在旅展現場活動出示ITF線上旅展購票電子行程確認單，就能兌換限量2027年桌曆。現場還有「招福虎運籤」，有機會抽不限航點來回機票等超過9000份獎項。

這次除了虎將見面之外，台灣虎航說，特別邀請到相信音樂旗下創作女聲魏嘉瑩來到現場，周日下午4時20分，魏嘉瑩現場獻唱台虎主題曲「快出來玩」及療癒新歌。

虎航 台灣虎航 航線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

太陽集團旗下太陽富國航空首度參展2026 ITF台灣國際旅展　祭出展場限定機票優惠與豐富好禮

寒舍集團搶攻ITF旅展商機 天天限量50組餐宿券5折起

旅展住宿券最低3.3折起！五星飯店雙人入住、親子度假優惠一次看

煙波集團線上旅展開跑！八館聯合住宿券最低16折起

相關新聞

入秋最強冷空氣要來了 粉專：下周低溫叩關1字頭 中南部也會有感降溫

下周低溫叩關1字頭。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，未來1周將會有兩波東北季風南下台灣。特別要注意下周的東北風，目前看起來很可能是入秋最明顯的一波。中部以北、宜花的最低溫，有機會挑戰睽違大半年的1字頭。「深秋的氣息，不遠了」。

立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

本周六(11/7)就是立冬了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，2026立冬是表面平靜，暗地湧動，建議守住本金、不為面子花錢、不因舊情失去原則，也不因朋友一句話就貿然投資。立冬節氣獨厚兔、虎、牛、龍、馬等生肖，邱彥龍老師說，真正的差距從現在起拉開，上述5大聚勢生肖將吸走資源、貴人與機會。

台灣虎航ITF線上旅展全航線999元起 今天上午10時開搶

一年一度的「2026ITF台灣國際旅展」，今天至下周一在台北南港展覽館1館登場。台灣虎航2026 ITF線上旅展推出超狂優惠，全航線單程未稅999元起。

僅花五成…國旅補助用不完 延至年底

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

東北季風影響北部濕涼 吳德榮：下周一冷空氣更強 熱帶擾動有成颱機率

今、明兩天東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，大台北、東半部偶有局部短暫雨。冷空氣並不強，北台轉涼，中南部白天熱，早晚涼。今天北部20至28度、中部21至32度、南部21至34度、東部20至31度。

健康油脂攝取 不是吃魚、補魚油就夠了

不少民眾為了健康，刻意減少油脂攝取，甚至認為可多吃魚、補充魚油，就能達到抗發炎效果。聯青診所營養師徐景宜提醒，油脂並非吃得愈少愈好，關鍵在於脂肪酸的種類與攝取平衡。現代人的飲食容易攝取較多Omega-6脂肪酸，卻可能因魚類吃得太少，導致Omega-3攝取不足，影響身體發炎反應的調節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。