台灣虎航ITF線上旅展全航線999元起 今天上午10時開搶

一年一度的「2026ITF台灣國際旅展」，今天至下周一在台北南港展覽館1館登場。台灣虎航2026 ITF線上旅展推出超狂優惠，全航線單程未稅999元起。

台灣虎航2026 ITF線上旅展，銷售期間自今天上午10時至11月9日下周一晚上11時59分，出發區間自今天至明年10月30日。日本航線999元起、韓國航線1199元起、越南航線1799元起。台灣虎航說，濟州航線輸入優惠碼再折700元，釜山航線輸入優惠碼再折500元，優惠碼限定購買來回機票，適用旅遊區間至明年6月30日。

台灣虎航表示，旅客只要在旅展現場活動出示ITF線上旅展購票電子行程確認單，就能兌換限量2027年桌曆。現場還有「招福虎運籤」，有機會抽不限航點來回機票等超過9000份獎項。

這次除了虎將見面之外，台灣虎航說，特別邀請到相信音樂旗下創作女聲魏嘉瑩來到現場，周日下午4時20分，魏嘉瑩現場獻唱台虎主題曲「快出來玩」及療癒新歌。