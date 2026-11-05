全聯土雞大賞開跑！獨家桂丁土雞吃活菌飼料肉超鮮甜 滿額再抽買菜金

冬令進補旺季登場，從香菇雞、蒜頭雞到麻油雞，熱騰騰的雞湯成為冬季家庭餐桌主角。全聯即日起至12月3日推出「土雞大賞」，結合立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒六大節氣，規劃「冬補六鍋」料理提案，推薦香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞、藥膳雞、燒酒雞及麻油雞，讓消費者依節氣與喜好變換湯頭。

配合活動，全聯推出多項雞肉優惠，即日起至12月3日，單筆購買生鮮土雞商品滿299元，登錄發票即可抽全聯買菜金，總獎額達12萬元；購買生鮮國產雞肉單筆滿199元，現折10元。

全聯表示，2025年國產雞肉銷售前5名包括雞胸肉（去皮）、雞里肌肉、雞腿排肉切片、土公雞骨腿切塊及台灣桂丁土雞切塊，其中桂丁土雞切塊全年熱銷超過140萬盒。

全聯自2014年起與凱馨實業合作，引進台灣本土純種土雞「桂丁土雞」。該品系由6萬隻種母雞中選出200隻第一代原種，歷經6年、7代育種培育而成。契約養殖場分布於彰化至屏東，年產量超過500萬隻。

桂丁土雞依不同週齡採用專利配方飼料，添加獨家研發的活菌配方，並採公母分開飼養，依生長需求調整飼養條件，減少雞隻爭鬥，養成肉質結實、鮮甜且富有彈性的特色，適合清燉、麻油及藥膳等多種料理。

除了桂丁土雞，全聯也推出獨家「火山烏骨雞」，品種為錦達烏骨雞，飼料添加富含微量元素及礦物質的日本火山石粉，肉質細緻、風味清甜，適合燉湯或白斬料理。

全聯精選多款雞肉食材推優惠，「台灣桂丁土雞切塊」約550克，即日起至11月19日特價169元；「放山桂丁雞切塊」約500克，即日起至12月3日特價329元，另有去骨腿肉、雞胸及骨腿切塊等品項。「火山烏骨雞切塊」約500克，11月6日至12日特價149元。

其他優惠包括「文昌雞切塊」約550克特價159元、「土公雞去骨腿排」約350克特價185元；「雞棒腿切塊」約400克，11月6日至12日特價105元，「雲林土雞骨腿切塊」約400克，11月13日至19日特價139元。

此外，去皮雞胸肉約290克，即日起至11月5日特價79元，黃金雞腿排肉切片約250克，11月6日至12日特價89元，雞里肌肉約250克，11月13日至19日特價72元，提供消費者從燉湯到拌炒的多元選擇，滿足冬季家庭餐桌需求。

冬補好湯從選雞開始！全聯獨家桂丁土雞育出鮮甜Q彈好滋味。圖／

從清燉到麻油香！桂丁土雞領軍，冬補好湯在家煮。圖／全聯福利中心提供

主廚陳昆煌現場展演土雞料理。圖／全聯福利中心提供