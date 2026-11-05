雙11吉豚屋「豬排＋雞排套餐」現省123 樂雅樂「御膳第二份111元」

迎接雙11購物節，「吉豚屋」自11月9日至11月15日推出「雙11超值組」，內含腰內豬排定食、吉豚雞排丼、和風海帶絲、柚香漬蘿蔔、果漾芭芒柳汁2罐，原價734元，優惠價611元，現省123元。另外推出「111加購豪爽組」，凡購買任一主餐，即可享「南蠻唐揚雞＋溫泉蛋＋味噌湯（小）」加購優惠，原價173元，加購優惠價111元，現省62元。

此外，吉豚屋自11月9日起，推出2款期間限定新品「鮮茄滑蛋雞排丼」及「鮮茄滑蛋雞排鍋定食」。以酸甜的番茄入菜，搭配滑嫩蛋汁與獨家醬汁，兼具鹹香與清爽滋味，各為239、279元。另外還有「海老腰內泡菜烏龍鍋」、「壽喜牛里肌豬排鍋定食」新登場，為秋冬時節帶來暖意，每份各為369、349元。

日本家庭餐廳「樂雅樂」針對雙11到來，推出2大限定優惠。11月11日至 11月13日，2人同行並點購日式御膳系列「蔥鹽燒牛排御膳、和風照燒牛排御膳、帆立貝牛排海陸御膳、香煎鮭魚排御膳、嫩煎鯖魚御膳、薑汁豬排御膳、和風照燒雞肉御膳、和風酥炸豬排御膳」任一餐點，即享「第二份指定御膳111元」優惠。（指定品項為「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」）

11月11日至11月30日，凡點購任一主餐，即享「日本秋田和牛60g」加購優惠，原價800元，加購優惠價299元，每份主餐限加購1份。讓民眾輕鬆品嚐來自日本的和牛美味。

樂雅樂「和風照燒雞肉御膳」。圖／樂雅樂提供