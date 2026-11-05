星巴克太妃核果拿鐵雙11回歸！買2組998元 Nespresso膠囊50入1,111元

咖啡控注意！雀巢今年攜手momo、蝦皮推出雙11電商限定優惠，集結星巴克家享咖啡、Nespresso咖啡膠囊、雀巢金牌咖啡、克寧奶粉及美祿等人氣商品，優惠最低58折起，指定組合還加碼贈送星巴克典藏馬克杯、品牌購物袋及美祿限量娃娃。

隨著天氣轉涼，星巴克家享咖啡推出季節限定風味。momo獨家推出星巴克特選太妃核果風味拿鐵4入組，單組499元，購買兩組優惠價998元（原價1,688元），另贈blue bottle造型紅馬克杯。另有星巴克特選抹茶拿鐵6盒組優惠價999元（原價1,704元），雙11限搶活動再加贈星巴克典藏馬克杯。

膠囊咖啡部分，Nespresso Original系列咖啡膠囊50入組推出限時價1,111元（原價1,890元）；秋冬限量南瓜派風味咖啡膠囊則推出4盒搭配任選風味1盒，優惠價1,249元（原價1,320元）。

此外，雀巢金牌微研磨咖啡補充包3包組，雙11優惠價669元（原價807元），活動期間加贈50 mo幣。

蝦皮也推出星巴克家享咖啡限定混搭組合，特選太妃核果風味拿鐵5盒搭配特選系列5盒，優惠價1,111元（原價1,740元），限量加贈星巴克質感購物袋及LOGO攪拌匙。

今年雀巢雙11除了商品折扣，也推出多款品牌限定贈品。於momo購買指定星巴克家享咖啡組合，可獲得典藏馬克杯、質感購物袋及LOGO攪拌匙等周邊；購買雀巢金牌咖啡指定品項，還有機會獲得品牌摺疊杯或NESCAFÉ絨毛馬克杯購物袋。

美祿粉絲則可鎖定蝦皮雀巢旗艦館，雙11期間購買美祿飲品全品項，單筆消費滿499元，即贈「美祿活力營養派對盲盒娃娃」。

momo雀巢全館也祭出加碼優惠，即日起至11月11日，單筆消費滿699元享9折，最高現折466元；全館滿1,999元贈克寧晚安芝麻素EX隨手包1包。11月11日當天消費滿1,599元享13% mo幣回饋，滿2,699元登記再享15% mo幣回饋。

星巴克特選抹茶拿鐵6盒組優惠價999元。雙11限搶活動限定另贈星巴克典藏馬克杯。圖/雀巢提供

Nespresso Original系列咖啡膠囊50入組，獨家限時價1,111元。圖/雀巢提供