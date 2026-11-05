旅展住宿券最低3.3折起！五星飯店雙人入住、親子度假優惠一次看

一年一度的ITF台灣國際旅展即將登場，各大品牌飯店旅宿無不卯足全力加碼推促銷。 三度榮獲「易遊網最美親子享樂獎」肯定的宜蘭綠舞國際觀光飯店推出住房券最低3.3折起優惠，還有機會享旺日免加價在家贈下午茶或日式鍋物。位於墾丁國家公園內的華泰瑞苑更主打「使用限制少、加價日期少、適用期長」三大亮點，住宿券含兩客早餐只要5188元。

宜蘭綠舞國際觀光飯店搶先推出的線上旅展，住房券最低3.3折起，並於 11/6(五)至11/9(一)於台北南港展覽館1館(攤位M706) 同步販售，每人最低1922元起。Villa房型另贈雙人免費入住。11/30前完成訂房並於1/31前入住，享旺日免加價、平日或旺日週一至四贈精緻下午茶或日式鍋物，住房單筆滿二萬元還有機會抽中原價5萬7200元的Villa住宿券。

此外，旅展券更把綠舞人氣體驗一起打包，體驗滑索感受飛越園區的刺激感，並近距離與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動。旅展特別推出年費會員招募2萬0888元，享有綠舞各式專屬禮遇等。

寒舍集團今年以「藝起寒舍・饗宿生活」為主題，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等四大品牌，攜手推出一系列超值尊榮優惠。其中最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠；此外，亦推出彈性極高的聯合住宿券與指定住宿券同品項「買10送1」等多項超值方案。

福華集團今年以「世界旅人，福華啟程」為主題，推出三波段旅展優惠活動。首波自10月23日起於台北福華外賣櫃搶先販售經典餐券，最低享54折優惠；第二波於11月2日啟動線上旅展，推出全台八館連鎖住宿券，雙人入住含早餐每張2999元，更迎來全新開幕的公寓式酒店「福華別苑」首度加入適用飯店行列；第三波則於11月6日實體旅展登場，現場加碼推出台北福華全新豪華客房兩晚體驗套票，雙人入住含早餐優惠9000元，搭配消費滿額贈禮及限定互動活動，帶來更多住宿與餐飲優惠選擇。

華泰瑞苑本次精選四款人氣房型住宿券，主打「使用限制少、加價日期少、適用期長」三大亮點，住宿券採線上販售，適用入住期間至2027年10月31日止。每年最受矚目、CP 值最高必搶的秒殺首選「經典客房」住宿券，含兩客早餐僅5188元，平假日皆可使用，限量發售250 張，每人限購4張。此外，海景、海悅客房也有折扣，平假日免加價，再享套房專屬禮遇。讓喜愛海景、自然生態與度假儀式感的旅客，皆可以用最佳價格入手、身心靈放鬆的南國假期。