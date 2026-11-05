限時6.8折！foodpanda攜手大苑子推《後宮甄嬛傳》聯名特調、御膳盲盒

外送平台foodpanda宣布跨界聯手經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》與鮮果手搖品牌大苑子，自11月7日起推出4款聯名特調飲品與5款宮廷御膳盲盒，將劇中「滴血驗親」、「倚梅園」等經典名場面化為舌尖上的驚喜，輕鬆在家過足宮廷戲癮。

聯名飲品將經典角色與劇情融入味蕾巧思。「胖妃最愛冰鎮西瓜飲」以清甜西瓜汁搭配淡雅茉莉綠茶凍，清涼入口展現華妃氣勢；「胖淳兒最愛宮廷牛乳茶」以奶紅茶為基底融合鮮奶，並加入桂花凍，呼應角色天真俏皮的性格；「滴血驗親番茄梅」以酸甜番茄梅呈現微冰沙口感，重現對峙名場面的刺激感；「倚梅園特調芭樂梅」則以芭樂果香撞上酸甜梅韻，帶領劇迷重溫經典台詞。買聯名飲品還限量附贈限定聯名杯套與吸管套。

經典劇情更躍出螢幕化身5款「宮廷御膳盲盒」，包含「娘娘愛吃藕粉桂花糕」、「知己們的棗泥山藥糕」，以及暗藏玄機的「這栗子糕有問題」、挑戰味的「這苦杏仁有多苦？」與令人想喊太醫的「會害喜的酸黃瓜」。盲盒採隨機出餐，每盒除了特色點心外，還附贈嬪妃角色頭箍與劇本小卡，讓消費者戴上頭箍、唸出經典台詞，在家一秒入戲。

除了線上美食外送，11月7日至8日更將於台北101水舞廣場盛大舉辦實體活動「後宮甄選宴」。現場打造巨型「甄胖」坐鎮，並重現「倚梅園」、「雨中求見長廊」及「滴血驗親」3大互動場景。首日更有王彩樺、峮峮、賴晏駒等藝人驚喜加入宮廷遊行大秀，並舉辦扮裝趴開放民眾體驗選妃互動。

活動期間，foodpanda祭出多重優惠。11月7日至11月25日於大苑子指定門市消費滿額輸入「賜你大苑子」享疊加優惠6.8折起，訂購「入宮組合餐」即贈宮廷御膳盲盒1盒；生鮮雜貨專區亦有8折起折扣。新用戶可免費體驗1個月pandapro會員，11月7日至8日前往台北101現場的pandapro會員更可免費領取聯名特調與御膳點心。

foodpanda「後宮甄選遊行大秀」11月7日於台北101水舞廣場盛大展開，集結王彩樺、賴晏駒、峮峮等藝人驚喜加入遊行陣容，與現場民眾近距離互動。圖／foodpanda提供

foodpanda攜手《後宮甄嬛傳》與大苑子，將宮廷名場面化為獨家特調與御膳盲盒，透過外送穿越時空，把經典宮廷滋味送上餐桌。圖／foodpanda提供