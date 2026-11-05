Uber Eats迎10周年跨界傳說對決！最低4折、熱門美食買1送1優惠一次看

為迎接入台10周年里程碑，Uber Eats首度攜手人氣手遊《Garena傳說對決》，跨界推出「點點我馬上到」聯名活動，為雙品牌的10周年慶典熱鬧暖身。本次合作將遊戲中核心的「補給」概念延伸至日常餐飲，讓玩家無論是在線上熱血開團還是線下聚餐，都能透過美食即時補充滿滿戰力。

即日起至12月1日活動盛大展開，Uber Eats號召晨間廚房、昌平炸雞王、龍鹽酥雞及Nanafru等知名餐飲品牌，接力推出多款限定聯名餐點與指定商品買1送1等超值優惠。消費者只需在活動期間打開Uber Eats App並輸入專屬優惠序號「傳說補給到」，即有機會享有最低4折的超殺折扣。此外，於指定餐廳消費滿足額條件，還可獲得限量聯名貼紙，讓玩家在享受美食之餘更能收藏獨家好禮。

除了傳說對決的強檔聯名，Uber Eats也同步針對11月祭出全方位的優惠陣容。Uber One會員可享外帶自取輸入「週年慶外帶」滿額7折、美食外送輸入「會員週年享」折抵100元，以及指定商家「581享受」滿額8.5折等專屬權益。生鮮雜貨部分，會員輸入「十週年買優市」亦可享優市購物9折優惠，最高折抵120元。

針對全用戶，即日起至11月17日指定商家精選品項買1送1，包含麥味登、王品集團與三商集團旗下多個品牌皆推出熱門餐點優惠；全聯生鮮累積訂單滿2單還可抽iPhone Duo。Uber App亦推出王品跨界合作，輸入「UBERWOW26」提供最高600元乘車優惠，全面滿足民眾本月的吃喝玩樂需求。