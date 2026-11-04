北富銀雙11火力全開 momo卡最高回饋12111元

一年一度雙11購物節開跑，想添購家電、3C新品或一次補齊生活用品，現在正是精打細算、放大回饋的好時機。台北富邦銀行推出信用卡雙11優惠，其中momo卡符合活動條件並完成登錄，最高可抱回12111元回饋；Costco卡及富邦信用卡指定電商也同步祭出限時好康，讓卡友每筆消費都有機會多帶回一份小確幸。

11月起momo卡加碼活動接連登場。卡友於momo購物網刷momo卡，11月1日至13日單筆消費滿1.5萬元，可獲得1700元刷卡金；11月9日至13日全站消費累計滿8萬元，可獲得6811元刷卡金；11月10日至11日參加「momo組隊活動」，單筆滿3萬元再享600元刷卡金。若選擇一次付清，享momo卡店內3%基本回饋，每期最高2000 mo幣；新戶另有最高1000 mo幣新戶禮，多重優惠合計最多能帶回12111元，回饋率高達15%。

若想把握檔期優惠又希望能減輕荷包壓力，刷卡分期也是不錯的選擇。11月持momo卡在momo購物網單筆分期滿2萬元，可獲得1600元刷卡金，與雙11滿額活動及新戶禮疊加後，最高可享11711元回饋，購物輕鬆無負擔。

momo逛完還意猶未盡，其他熱門電商同樣有好康等你拿。即日起至12月31日，持富邦信用卡於蝦皮、PChome單筆分期，或在淘寶、酷澎進行單筆消費，滿3萬元並完成登錄，最高可享回饋4,500元，助卡友買得更聰明、賺得更豐富。

鎖定家庭囤貨與大型採購，Costco線上購物也加入雙11優惠戰局。11月5日至11日於Costco線上購物刷Costco卡，可享3%好多金回饋無上限，11月10日黑鑽會員購物滿11,000元，結帳時輸入折扣碼可現省1100元；11月11日當日全體會員同享優惠，購物滿6600元，輸入折扣碼現折600元活動，無論生活用品或3C家電，都可趁檔期一次補齊。

北富銀表示，隨著消費型態日益多元，信用卡經營也從單一卡片回饋，延伸到更細緻的消費場景。未來將掌握卡友在生活消費上的不同需求，結合卡片權益、通路合作及數位服務，更精準地配置資源，讓富邦卡成為消費者串聯精采生活的好夥伴。