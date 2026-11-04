快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

北富銀雙11火力全開 momo卡最高回饋12111元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北富邦銀行推出信用卡雙11優惠，其中momo卡符合活動條件並完成登錄，最高可抱回12111元回饋。圖／台北富邦銀提供
台北富邦銀行推出信用卡雙11優惠，其中momo卡符合活動條件並完成登錄，最高可抱回12111元回饋。圖／台北富邦銀提供

一年一度雙11購物節開跑，想添購家電、3C新品或一次補齊生活用品，現在正是精打細算、放大回饋的好時機。台北富邦銀行推出信用卡雙11優惠，其中momo卡符合活動條件並完成登錄，最高可抱回12111元回饋；Costco卡及富邦信用卡指定電商也同步祭出限時好康，讓卡友每筆消費都有機會多帶回一份小確幸。

11月起momo卡加碼活動接連登場。卡友於momo購物網刷momo卡，11月1日至13日單筆消費滿1.5萬元，可獲得1700元刷卡金；11月9日至13日全站消費累計滿8萬元，可獲得6811元刷卡金；11月10日至11日參加「momo組隊活動」，單筆滿3萬元再享600元刷卡金。若選擇一次付清，享momo卡店內3%基本回饋，每期最高2000 mo幣；新戶另有最高1000 mo幣新戶禮，多重優惠合計最多能帶回12111元，回饋率高達15%。

若想把握檔期優惠又希望能減輕荷包壓力，刷卡分期也是不錯的選擇。11月持momo卡在momo購物網單筆分期滿2萬元，可獲得1600元刷卡金，與雙11滿額活動及新戶禮疊加後，最高可享11711元回饋，購物輕鬆無負擔。

momo逛完還意猶未盡，其他熱門電商同樣有好康等你拿。即日起至12月31日，持富邦信用卡於蝦皮、PChome單筆分期，或在淘寶、酷澎進行單筆消費，滿3萬元並完成登錄，最高可享回饋4,500元，助卡友買得更聰明、賺得更豐富。

鎖定家庭囤貨與大型採購，Costco線上購物也加入雙11優惠戰局。11月5日至11日於Costco線上購物刷Costco卡，可享3%好多金回饋無上限，11月10日黑鑽會員購物滿11,000元，結帳時輸入折扣碼可現省1100元；11月11日當日全體會員同享優惠，購物滿6600元，輸入折扣碼現折600元活動，無論生活用品或3C家電，都可趁檔期一次補齊。

北富銀表示，隨著消費型態日益多元，信用卡經營也從單一卡片回饋，延伸到更細緻的消費場景。未來將掌握卡友在生活消費上的不同需求，結合卡片權益、通路合作及數位服務，更精準地配置資源，讓富邦卡成為消費者串聯精采生活的好夥伴。

北富銀 雙11

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙11購物信用卡優惠來了！聯邦銀鎖定五大電商 最高祭11%回饋

街口雙11作戰基地啟動 結合淘寶、酷澎、momo 等六大電商優惠齊發

Coupang酷澎雙11狂購祭天天下單抽好禮　WOW會員再抽史上最高111,111元酷澎幣

遠東SOGO周年慶年度限定12天最強回饋 精品、家電雙引擎搶商機

相關新聞

北富銀雙11火力全開 momo卡最高回饋12111元

一年一度雙11購物節開跑，想添購家電、3C新品或一次補齊生活用品，現在正是精打細算、放大回饋的好時機。台北富邦銀行推出信用卡雙11優惠，其中momo卡符合活動條件並完成登錄，最高可抱回12111元回饋；Costco卡及富邦信用卡指定電商也同步祭出限時好康，讓卡友每筆消費都有機會多帶回一份小確幸。

深秋泡湯去Taiwan PASS搭台灣好行關子嶺線享住宿優惠

西拉雅國家風景區管理處結合3家旅宿業者推出限量優惠，本月指定日期只要透過電話或現場預訂入住，出示Taiwan PASS交通電子套票與搭乘台灣好行關子嶺線乘車證明，即可享有假日每房現折1000元住宿優惠。

福勝亭20周年優惠來了！套餐299元起 壽星滿220元免費吃脆薯

福勝亭歡慶20周年，推出第二波周年慶優惠，即日起至12月6日，祭出兩款限定套餐，優惠價299元起，並附贈20周年限定「豬排君幸運擦手巾」。此外，針對11月2日至12月6日生日的壽星，推出消費滿220元送原價65元金黃脆薯活動，透過套餐優惠、限量周邊及生日贈禮，搶攻年底聚餐商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。