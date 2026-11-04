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深秋泡湯去Taiwan PASS搭台灣好行關子嶺線享住宿優惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處結合3家旅宿業者推出限量優惠，指定日期出示Taiwan PASS 交通電子套票與搭乘台灣好行關子嶺線乘車證明享現折1000元住宿。記者謝進盛／翻攝
西拉雅國家風景區管理處結合3家旅宿業者推出限量優惠，指定日期出示Taiwan PASS 交通電子套票與搭乘台灣好行關子嶺線乘車證明享現折1000元住宿。記者謝進盛／翻攝

西拉雅國家風景區管理處結合3家旅宿業者推出限量優惠，本月指定日期只要透過電話或現場預訂入住，出示Taiwan PASS交通電子套票與搭乘台灣好行關子嶺線乘車證明，即可享有假日每房現折1000元住宿優惠。

11月秋高氣爽適合泡湯，西拉雅國家風管處這次與關子嶺溫泉區著名的景大渡假莊園、儷景溫泉會館、關子嶺富野溫泉會館業者合作，適用日期為本月7、8、14、15日，都是在周六、日，方便多數遊客出遊。

西拉雅風管處景處長許主龍表示，Taiwan PASS 整合大眾運輸等多元交通服務，大大降低自由行旅客的規劃門檻與交通負擔。本次特別結合關子嶺線旅宿業者加碼推出住宿折抵優惠，鼓勵更多民眾善用環保低碳的大眾運輸工具出遊。秋冬季節氣候格外舒適宜人，誠摯邀請旅客帶著 Taiwan PASS 搭乘台灣好行關子嶺線，在溫泉、美食與老街風貌中放慢腳步，深入體驗仙境西拉雅無與倫比的自然景致與人文魅力。

此外，路線更串聯周邊熱門景點，方便遊客順遊漫步於充滿濃濃農村風情與人文采風的菁寮老街，穿梭古厝巷弄間，感受獨特山城寫意步調，細細品味秋日專屬慢活時光。

更多相關活動資訊，可至西拉雅國家風景區管理處網站查詢。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁

https://www.facebook.com/sirayatrip/

台灣好行關子嶺線

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西拉雅國家風景區管理處結合3家旅宿業者推出限量優惠，指定日期出示Taiwan PASS 交通電子套票與搭乘台灣好行關子嶺線乘車證明享現折1000元住宿。記者謝進盛／翻攝
西拉雅國家風景區管理處結合3家旅宿業者推出限量優惠，指定日期出示Taiwan PASS 交通電子套票與搭乘台灣好行關子嶺線乘車證明享現折1000元住宿。記者謝進盛／翻攝

台灣好行 關子嶺

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