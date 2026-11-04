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全台限量1台！OPENPOINT APP「金點賞專區」推點數換福斯商旅百萬名車

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至12月31日OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，全台限量一台。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月31日OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，全台限量一台。圖／7-ELEVEN提供

OPENPOINT點數生態系持續打造跨界會員經濟，為寵愛忠誠會員再創市場話題，針對擁有高額點數的uniopen會員，於OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，全面放大點數效益。同時福斯商旅再加碼，uniopen會員於12月31日前至全台福斯商旅授權展示中心賞車試駕並完成領牌再送3,000點OPENPOINT。

即日起至12月31日止，OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅百萬名車超狂兌換方案」，uniopen會員使用999,999點OPENPOINT，即可兌換價值124.9萬元的德制正七人座休旅 Caddy Maxi EasyLife，換算下來相當於用市價約8折優惠入手百萬名車，全台限量一台，讓日常累積點數直接變現為頂級夢幻逸品。

另外，福斯商旅特別加碼推出「限時入主送點數」專屬活動，即日起至12月31日uniopen會員前往全台福斯商旅授權展示中心賞車試駕Caddy Maxi，並完成購車與新車領牌手續，即可獨家獲得3,000點OPENPOINT點數。OPENPOINT點數可至OPENPOINT APP使用「兌換超商商品」、「折抵生活繳費」以及「小額點數抽大獎」等服務。

進入年末點數兌換旺季，OPENPOINT APP提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇。其中，「金點賞專區」推出滿滿高CP值寶物，包含iPhone 18 Pro（256GB）、三星智慧電視，以及Yahoo奇摩購物中心全站滿額折價券、麥當勞優惠餐券、飯店住宿券、航空里程等，用平常消費累積點數就可用兌換超值體驗，趁年末點數到期前趕快兌換，好好犒賞自己與家人。

OPENPOINT APP「點數驚喜抽」同樣深獲會員喜愛，憑OPENPOINT點數最低10點起就能抽藝人見面會、航空機票、運動賽事、3C商品等活動，已累積將近百萬人次參與。即日起至11月15日前用OPENPOINT 10點就有機會抽iPhone Duo及相關系列產品，兌換越多、中獎機率越高，活動期間內不限次數兌換。

7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「uniopen聯名卡」、「icash Pay支付」，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，以「好累積」、「好兌換」、「好有感」打造逾2,000萬名會員高互動的OPENPOINT點數生態系。

●附註：詳細活動內容以APP、官網公告為準。

即日起至12月31日OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，全台限量一台。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月31日OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，全台限量一台。圖／7-ELEVEN提供

OPENPOINT APP「點數驚喜抽」深獲會員喜愛。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT APP「點數驚喜抽」深獲會員喜愛。圖／7-ELEVEN提供

即日起至11月15日前用OPENPOINT 10點就有機會抽iPhone Duo及相關系列產品。圖／7-ELEVEN提供
即日起至11月15日前用OPENPOINT 10點就有機會抽iPhone Duo及相關系列產品。圖／7-ELEVEN提供

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