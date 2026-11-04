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超商點數變身購車金！OPENPOINT 推百萬名車兌換、全台限量

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
OPENPOINT APP「金點賞專區」重磅推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換。統一超/提供
OPENPOINT APP「金點賞專區」重磅推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換。統一超/提供

7-ELEVEN擴大OPENPOINT點數應用場景，這次連百萬名車都能用點數兌換。統一超商旗下OPENPOINT攜手福斯商旅，即日起至12月31日推出「百萬名車兌換方案」，uniopen會員只要使用999,999點OPENPOINT，即可兌換市價124.9萬元的福斯商旅七人座休旅車Caddy Maxi EasyLife，換算相當於以約八折價格入手，全台限量僅一台，搶攻年底會員點數兌換商機。

OPENPOINT表示，此次活動鎖定持有高額點數的uniopen會員，透過OPENPOINT APP「金點賞專區」推出汽車兌換方案，將過去以超商商品、餐飲優惠及生活服務為主的點數應用，進一步延伸至高單價汽車商品，擴大會員點數使用範圍。

除了點數兌換名車，福斯商旅同步推出購車送點數活動。即日起至12月31日，uniopen會員前往全台福斯商旅授權展示中心賞車、試駕Caddy Maxi，並完成購車及新車領牌手續，即可獲贈3,000點OPENPOINT。相關點數可用於超商商品兌換、生活繳費折抵及點數抽獎等服務。

隨著年底點數兌換需求升溫，OPENPOINT也持續擴充跨產業商品及服務，目前APP提供上百種兌換選擇，其中「金點賞專區」涵蓋iPhone 18 Pro 256GB、三星智慧電視、Yahoo奇摩購物中心折價券、麥當勞餐券，以及飯店住宿券、航空里程等，藉此提高會員點數使用率。

在小額點數應用方面，OPENPOINT APP「點數驚喜抽」主打最低10點即可參加抽獎，獎項涵蓋藝人見面會、航空機票、運動賽事及3C商品等，累計已吸引近百萬人次參與。即日起至11月15日，會員還可使用10點參加iPhone Duo及相關系列產品抽獎，活動期間不限兌換次數，增加會員參與誘因。

統一超商持續深化uniopen會員經濟布局，透過OPENPOINT APP、uniopen聯名卡及icash Pay支付，串聯超過500家品牌、近70萬家特約商店，目前OPENPOINT點數生態系會員數已突破2,000萬人。隨著點數兌換商品從日常消費延伸至汽車等高單價品項，統一超也藉由跨業合作擴大會員服務範圍，強化點數生態系的使用黏著度。

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