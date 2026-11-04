快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

福勝亭20周年優惠來了！套餐299元起 壽星滿220元免費吃脆薯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好運分享餐原價714元，特惠價599元，集結香酥炸腰內肉與卡滋豬排丼雙主餐，再附限定豬排君幸運擦手巾一條，共享豐盛美味與週年喜悅。三商餐飲/提供
好運分享餐原價714元，特惠價599元，集結香酥炸腰內肉與卡滋豬排丼雙主餐，再附限定豬排君幸運擦手巾一條，共享豐盛美味與週年喜悅。三商餐飲/提供

福勝亭歡慶20周年，推出第二波周年慶優惠，即日起至12月6日，祭出兩款限定套餐，優惠價299元起，並附贈20周年限定「豬排君幸運擦手巾」。此外，針對11月2日至12月6日生日的壽星，推出消費滿220元送原價65元金黃脆薯活動，透過套餐優惠、限量周邊及生日贈禮，搶攻年底聚餐商機。

福勝亭表示，此次20周年慶第二波活動，結合品牌人氣餐點與限定紀念商品，推出單人及雙人套餐，滿足不同用餐需求。其中，「幸運單人餐」包含開運豬排定食、涼拌小菜一份，以及20周年限定豬排君幸運擦手巾一條，原價374元，特惠價299元。

適合雙人聚餐的「好運分享餐」，則包含香酥炸腰內肉定食、卡滋豬排丼定食、涼拌小菜一份、飲料兩杯，以及限定擦手巾一條，原價714元，優惠價599元，提供消費者更多聚餐選擇。

此次周年慶也推出以品牌吉祥物「豬排君」為主題的限定擦手巾，除了隨指定套餐附贈，活動期間凡點購定食，也可加價49元購買一條。福勝亭表示，限定商品數量有限，售完為止，希望透過兼具實用性與紀念價值的周邊商品，增加消費者參與周年慶活動的意願。

此外，福勝亭同步推出壽星專屬優惠，凡生日介於11月2日至12月6日的消費者，活動期間憑身分證明文件至門市消費滿220元，即可獲贈金黃脆薯一份，藉此吸引壽星及親友到店聚餐。

福勝亭表示，20周年慶透過限定套餐、生日優惠及品牌周邊商品，持續回饋消費者，也希望帶動年底餐飲消費需求。

周年慶 套餐 免費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王品雙11祭好康！莆田滿1,200元送海南雞 丰禾也有免費菜

雞塊、薯條買1送1！麥當勞5款「酪梨醬滿福堡」、奶昔大哥雲朵包開賣

寒舍集團搶攻ITF旅展商機 天天限量50組餐宿券5折起

煙波集團線上旅展開跑！八館聯合住宿券最低16折起

相關新聞

滿75歲高齡駕駛違規肇事 12月31日須自費上駕訓班才可換照

交通部推動駕照管理新制，今年機車筆試新制有27.2萬人報考、18.5萬人及格，及格率67.92％，汽車9.9萬人報考、8.5萬人及格，及格率85.73％，需參加矯正防治班有2040人，較去年減少1486人；高齡駕駛部分已有約24.6萬人換照。另今年12月31日起，滿75歲駕駛有違規致肇事紀錄者，須經立案的駕駛訓練機構駕駛訓練結業後，才能辦理換照。

待產媽媽苦等？產假12周、14周朝野喬不攏 明年元月上路恐跳票

待產媽媽苦等？勞動部欲修法將現行8周產假延長至12周，但國民黨、民眾黨堅持應延長至14周，才能對齊國際標準，朝野至今無共識，恐怕讓原訂明年元月上路的規畫跳票，勞動部長洪申翰今於立院受訪時表示「還在努力中。」

穩定微弱東風環境 鄭明典：中央山脈西側今有空氣品質問題

穩定微弱東風環境。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，因為是東風，所以中央山脈東側雲量多。西側背風面雲量少，風速更弱，會有空氣品質的問題。

上午7時42分花蓮縣近海規模4.0地震！3縣市有感 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午7時42分，在花蓮縣政府南方61.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.0地震，地震深度34.6公里。

周六立冬…赤馬年影響力轉弱 4生肖可望翻身、2色別穿

11月7日（六）是節氣「立冬」，民俗專家廖大乙說，立冬是季節轉換也是轉運關鍵期，赤馬年影響力漸弱，但因紅羊年火氣恐更旺，建議立冬前整肅儀容，穿搭以白、黃等亮色系為宜，忌諱紅、黑，雞、兔、鼠、馬運勢轉好可望一掃陰霾。

近年鰻苗豐產價格暴跌 農業部研擬開放頭期苗限期配額出口

近年東亞地區鰻苗大豐收，導致台灣養殖鰻魚面臨嚴重的供過於求與價格崩跌，外銷日本市場更因中國大陸低價競爭而大幅萎縮。農業部今表示，除預計在12月起推動「鰻苗溯源制度」，要求漁民申報鰻苗捕撈量外，擬開放頭期苗在限定期間內可出口，預定時間在11月和12月底間採限期配額制出口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。