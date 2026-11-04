王品雙11祭好康！莆田滿1,200元送海南雞 丰禾也有免費菜

雙11購物熱潮延燒餐飲市場，王品集團旗下中餐品牌「莆田PUTIEN」與「丰禾 台味風格料理」同步推出滿額贈菜活動，即日起至11月30日，消費者到莆田內用滿1,200元，即招待御品海南雞；丰禾則推出內用滿1,500元，贈送蒜香椒鹽魚下巴，搶攻年底家庭聚餐及好友聚會商機。

王品表示，迎接雙11消費檔期，旗下兩大中餐品牌透過滿額招待人氣菜色，吸引消費者到店聚餐。活動期間至全台莆田門市內用消費滿1,200元，出示官方社群活動畫面或王品瘋美食活動票券，即可獲贈御品海南雞。這道料理選用玉米雞，搭配特製辣醬，主打清爽口感。

莆田今年秋冬也推出五道季節新菜，包括鹽焗午仔魚、御燒白鰻煲仔飯、貴妃花雕蝦、金磚酥皮牛排及乾香辣炒鱸魚，透過季節性菜色增加消費者選擇，帶動秋冬聚餐需求。

另一中餐品牌丰禾則鎖定台式合菜市場，即日起至11月30日，消費者至全台門市內用滿1,500元，出示指定活動畫面或王品瘋美食票券，即可兌換蒜香椒鹽魚下巴一份。

丰禾主打台味風格料理，除提供雙人、四人及六人套餐，也規劃適合十人聚餐的宴席菜單，菜色包括沙茶蘿蔔糕、丰禾起家雞及醬香丰味酥豬腳等，藉由不同用餐人數的套餐組合，擴大家庭與團體聚餐客群。

隨著年底聚餐旺季接近，王品旗下中餐品牌透過雙11限時優惠與季節新品雙軌布局，持續吸引消費者到店用餐，爭取聚餐商機。