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繼光香香雞「送2萬顆可樂餅＋消費9折」！頂呱呱「炸雞桶現省157元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出一系列雙11優惠活動。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出一系列雙11優惠活動。圖／頂呱呱提供

迎接雙11，「繼光香香雞」將在11月5日至11月25日期間，限時推出2萬顆「塔塔雞肉可樂餅」免費送活動。活動期間在指定百貨商場消費，憑當日單筆消費滿111元的發票或消費明細，即可至該商場內的繼光香香雞門市，免費兌換「塔塔雞肉可樂餅」1份。活動期間成為官方LINE好友，亦可獲得可樂餅兌換券，憑券至指定門市可免費兌換「塔塔雞肉可樂餅」1份。

除此之外，活動期間到店兌換可樂餅，還可享「當筆消費9折」優惠，不限金額、不限品項，並再贈「原味雞排5元折價券」1張。

頂呱呱」自11月4日至11月11日，推出限時8天雙11優惠活動。「原味8塊狂歡桶」內含原味炸雞4塊、原味雞腿4隻，原價516元，特價359元，現省157元。「辣味8塊狂歡桶」內含辣味炸雞4塊、辣味雞翅4隻，原價552元，特價419元。活動期間，凡購買任一狂歡桶，可享辣味單品加購優惠。「辣味炸雞」原價79，加購價59元；「辣味雞翅」原價59元，加購價39元，加購數量無上限。

繼光香香雞推出雙11優惠，並免費贈送「塔塔雞肉可樂餅」。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出雙11優惠，並免費贈送「塔塔雞肉可樂餅」。圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞 頂呱呱 炸雞

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