住房31折、加碼送SPA！美福、瑞穗天合3度蟬聯「卓越五星」限時享優惠

交通部觀光署所推動的「星級旅館評鑑制度」，由「台北美福大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」成功三度蟬聯「卓越五星」，也是全台唯二獲得卓越五星肯定的旅宿品牌，展現台灣高端旅宿的軟實力。為歡慶殊榮，美福大飯店特別推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起；推出瑞穗天合國際觀光酒店則呈獻「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食，每房10,400元起。

繼2009打造「星級旅館評鑑制度」後，交通部觀光署自2019年再增列「卓越五星級」評鑑等級，透過建築設備與服務品質等專業評核，引導旅館持續精進，並提供旅客可靠的住宿選擇依據。「台北美福大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」也成功三度蟬聯「卓越五星」。業者們表示，參與星級旅館評鑑，是旅宿業者持續自我檢視、精進服務品質的重要過程，對兩家飯店及全體同仁而言，六年三度的肯定不只是榮耀，更是持續超越自我的動力。

除此之外，台北美福與瑞穗天合日前也共同發起高峰會，主題囊括「人才與組織」、「永續與經營」、「科技與溫度」及「下一個未來」四大議題。透過經營經驗分享，以及各方專業人士的經驗談，促進產業交流的契機。不僅如此，隨著數位應用、永續觀光及服務人力結構變化，觀光署也研議優化星級旅館評鑑制度，期盼讓評鑑更貼近產業發展與旅客期待。

慶祝三屆連霸，美福大飯店推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起，28坪尊爵套房每房11,111元起、32坪皇家套房22,222元起，包含雙人早餐、免費迷你吧及休閒設施使用，並贈送美福活力運動提袋。瑞穗天合則推出「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食每房10,400元起，享獨立私人戲水池、早晚餐及園區多元休閒設施，並加贈悅華莊SPA 30分鐘按摩1堂。

美福大飯店推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起。圖／美福大飯店提供