聽新聞
0:00 / 0:00

住房31折、加碼送SPA！美福、瑞穗天合3度蟬聯「卓越五星」限時享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
觀光署副署長黃荷婷（中）頒發卓越五星標章予天成飯店集團副董事長東豪（右一）及台北美福大飯店董事長陳宏揚（左一）。圖／天成飯店集團提供
觀光署副署長黃荷婷（中）頒發卓越五星標章予天成飯店集團副董事長東豪（右一）及台北美福大飯店董事長陳宏揚（左一）。圖／天成飯店集團提供

交通部觀光署所推動的「星級旅館評鑑制度」，由「台北美福大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」成功三度蟬聯「卓越五星」，也是全台唯二獲得卓越五星肯定的旅宿品牌，展現台灣高端旅宿的軟實力。為歡慶殊榮，美福大飯店特別推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起；推出瑞穗天合國際觀光酒店則呈獻「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食，每房10,400元起。

繼2009打造「星級旅館評鑑制度」後，交通部觀光署自2019年再增列「卓越五星級」評鑑等級，透過建築設備與服務品質等專業評核，引導旅館持續精進，並提供旅客可靠的住宿選擇依據。「台北美福大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」也成功三度蟬聯「卓越五星」。業者們表示，參與星級旅館評鑑，是旅宿業者持續自我檢視、精進服務品質的重要過程，對兩家飯店及全體同仁而言，六年三度的肯定不只是榮耀，更是持續超越自我的動力。

除此之外，台北美福與瑞穗天合日前也共同發起高峰會，主題囊括「人才與組織」、「永續與經營」、「科技與溫度」及「下一個未來」四大議題。透過經營經驗分享，以及各方專業人士的經驗談，促進產業交流的契機。不僅如此，隨著數位應用、永續觀光及服務人力結構變化，觀光署也研議優化星級旅館評鑑制度，期盼讓評鑑更貼近產業發展與旅客期待。

慶祝三屆連霸，美福大飯店推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起，28坪尊爵套房每房11,111元起、32坪皇家套房22,222元起，包含雙人早餐、免費迷你吧及休閒設施使用，並贈送美福活力運動提袋。瑞穗天合則推出「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食每房10,400元起，享獨立私人戲水池、早晚餐及園區多元休閒設施，並加贈悅華莊SPA 30分鐘按摩1堂。

美福大飯店推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起。圖／美福大飯店提供
美福大飯店推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起。圖／美福大飯店提供

瑞穗天合國際觀光酒店推出「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食，每房10,400元起。圖／天成飯店集團提供
瑞穗天合國際觀光酒店推出「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食，每房10,400元起。圖／天成飯店集團提供

SPA 飯店 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026 ITF 旅展將登場 航空祭最低76折、長線旅遊最高省2萬元

2026 ITF旅展長汎假期破盤優惠 讓旅客省錢很有感

華信航空2026 ITF旅展祭出超值優惠 離島2天1夜3,299元起

太陽集團旗下太陽富國航空首度參展2026 ITF台灣國際旅展　祭出展場限定機票優惠與豐富好禮

相關新聞

看見藥師／黃彥儒 拍短影音衛教 帶藥師走進社區

大部分民眾對基層藥師的印象均停留在領藥、買藥，但藥師也提供用藥諮詢、健康照護及疾病預防等服務，對於國人健康照護的貢獻，比想像中還要重要。台北市藥師公會理事長黃彥儒鼓勵藥師，不要只在櫃台發藥，更應走進社區及民眾生活，成為值得信賴的健康夥伴。

世界中風日 專家籲控制三高 掌握黃金救治期

為響應世界中風日，台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與馬偕醫院，11月1日於淡水捷運站廣場舉辦「2026世界中風日園遊會活動」，現場官員與專家齊聚。聯合報慢病好日子也於現場安排快問快答遊戲與民眾互動衛教，共同呼籲國人重視三高控制、掌握中風急救的黃金期。

健康名人堂／面對終點 如何說再見

人因傷病面臨死亡威脅時，有時會出現複雜的倫理問題。究竟該繼續救？或者可以放手？但概括來說，人離去造成的影響，與決定的難易有關。所謂影響，可從國家陷入混亂、團體解離崩塌、家庭喪失支柱到感情不捨等。對於「還不能死」，醫護人員可能必須花費許多精神，說服家屬接受事實。

住房31折、加碼送SPA！美福、瑞穗天合3度蟬聯「卓越五星」限時享優惠

交通部觀光署所推動的「星級旅館評鑑制度」，由「台北美福大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」成功三度蟬聯「卓越五星」，也是全台唯二獲得卓越五星肯定的旅宿品牌，展現台灣高端旅宿的軟實力。為歡慶殊榮，美福大飯店特別推出「卓越五星・尊榮假期」住房專案，限時優惠最低31折起；推出瑞穗天合國際觀光酒店則呈獻「卓越五星」格蘭水漾別墅住房優惠，雙人平日一泊二食，每房10,400元起。

健康你我他／想看AI影劇 先設好時間

進入科技數位化時代，人手一機，方便攜帶不受時間空間限制。切換觀看各種影音平台變得十分便利，而各種影音生成面貌也更加多元多變，尤其近年結合AI科技，從科幻到豪門恩怨，甚至歷史古裝穿越劇等素材層出不窮，滿足各種使用族群的偏好。

電信三雄 雙11促銷戰開打

電信三雄雙11開打，促案優惠、贈點、抽機票三連發。中華電信（2412）抽最高6萬Hami Point點及紐西蘭來回機票，台灣大推五大好康，強打高速寬頻上網；遠傳網路門市申辦5G限時加碼1,111遠傳幣，旗下friDay購物推「雙11狂歡慶」，最高現折1,111元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。