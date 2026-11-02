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ITF旅展挑戰破盤價！華信2天1夜3299元 長汎日本5日團1.9萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華信航空精選澎湖、金門、馬祖及台東等熱門旅遊目的地，推出多款主題行程，搭配國旅補助及旅展限定優惠。圖／華信提供
華信航空精選澎湖、金門、馬祖及台東等熱門旅遊目的地，推出多款主題行程，搭配國旅補助及旅展限定優惠。圖／華信提供

2026年台灣國際旅展（ITF）將於11月6日至9日登場，國籍航空公司釋出各大優惠，長汎假期挑戰旅展最高CP價，祭出搭乘長榮航空玩「九州佐賀福岡輕旅行4日」與「東京鎌倉富士5日」1萬9900元破盤價；台灣虎航推出線上旅展促銷，憑電子行程確認單可至旅展現場攤位兌換限量2027年桌曆、抽不限航點機票等逾9000份大獎；華信主打國內離島2天1夜自由行，每人3299元起限定優惠。

由長榮集團打造的旅遊品牌「長汎假期」，此次旅展挑戰旅展最高CP價，搭乘長榮航空跟團出遊，從日本、東南亞、歐洲及長榮航空新航點印度都有旅展限定價。

「玩樂九州佐賀福岡輕旅行4日」與「悠遊東京鎌倉富士5日」均祭出1萬9900元的破盤優惠；東南亞「泰國狂嗑帝王蟹5日」1萬6900元起；「馬來西亞大紅花5日」1萬8900元起。

歐澳行程則有「澳洲黃金海岸7日」4萬9900起；「德捷布拉格8日」5萬8800元起；另外，長榮航空12月1日開航印度德里，正值印度最舒適旅遊季節，「北印度五星饗宿7日」3萬9900元起。

國旅部分，長汎假期指出，「馬祖南北竿3日」最低4999元起；「金門浯島同行4日」最低5688元起；「澎湖超值3日」入住五星澎澄港景房6999元起。11月6日、11月8日也將在展攤舞台舉辦限時搶購，旅客可以2999元超低價格入手澎湖3日行程。

虎航表示，今年推出線上旅展促銷，並於旅展現場攤位打造豐富的活動，憑電子行程確認單即可兌換限量2027年桌曆、多慶屋13%OFF折扣優惠券、抽不限航點機票等超過9000份大獎的「招福虎運籤」，旅展期間更重磅邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩親臨現場。

虎航指出，ITF線上旅展全航線單程未稅999元起，促銷時程於本周五（6日）上午10時正式開跑，銷售期間至2026年11月9日晚間23時59分止，旅遊期間為2026年11月6日至2027年10月30日。

另外，廣受自由行旅客喜愛的「虎加酒tigertel」也推出眾多好康，包含每日10時準時開搶的「每日一主題」，提供「JR西日本套票加購價1999元起」、「韓國快閃每人最高現折1000元」、「九州第2人直接享88折」，以及「海島四人同行現折1000元」等機加酒套裝優惠。

華信航空則精選澎湖、金門、馬祖及台東等熱門旅遊目的地，推出多款主題行程，搭配國旅補助及旅展限定優惠，讓旅客以更實惠的價格享受精彩假期。

華信航空主打國內離島2天1夜自由行，每人3299元起，旅展期間現場報名，第二人再享現折1111元限量優惠。為回饋現場購買旅客，凡於旅展現場購買華信航空任一航線自由行產品，即贈送高質感護照包；購買超人氣澎湖行程，4人同行再加贈Q萌蝦猴娃娃；選購金門機加酒產品，則可獲得伴手禮小福袋，讓旅程從出發前就充滿驚喜。

想安排跨境小旅行的旅客，華信假期也推出金廈小三通「海陸空全包交通套票」，每人5899元起，第二人現折1111元，4人同行再加碼贈送20吋行李箱。

長「北印度五星饗宿7日」旅展價3萬9900元起，全程入住五星飯店，走訪三大名城，體驗在地瑜珈與傳統服飾。圖／長汎假期提供
長「北印度五星饗宿7日」旅展價3萬9900元起，全程入住五星飯店，走訪三大名城，體驗在地瑜珈與傳統服飾。圖／長汎假期提供

台灣虎航商務長許致遠（中）鼓勵民眾前來旅展的台虎攤位同歡。圖／虎航提供
台灣虎航商務長許致遠（中）鼓勵民眾前來旅展的台虎攤位同歡。圖／虎航提供

華信航空今年ITF旅展主打國內離島2天1夜自由行，每人3299元起，旅展期間現場報名，第二人再享現折1111元限量優惠。圖／華信提供
華信航空今年ITF旅展主打國內離島2天1夜自由行，每人3299元起，旅展期間現場報名，第二人再享現折1111元限量優惠。圖／華信提供

2027春節玩日本，看樹冰，搭流冰船，體驗雪國魅力與季節奇景。圖／長汎假期提供
2027春節玩日本，看樹冰，搭流冰船，體驗雪國魅力與季節奇景。圖／長汎假期提供

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