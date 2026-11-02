ITF旅展長汎假期推優惠 國外團費16900起、國旅2999起

年度旅遊盛事ITF台灣國際旅展6日將在台北南港展覽館登場，長榮航空直營旅行社長汎假期推出國內外旅遊優惠，國外團體行程最低1萬6900元起，國旅3天2夜最低2999元起，另針對寒假、春節出遊推出兩人同行最高折1萬2000元優惠，搶攻年末及明年春節旅遊商機。

長汎假期表示，旅展期間推出日本、東南亞、歐洲及澳洲等多元行程，其中「悠遊東京鎌倉富士5日」及「玩樂九州佐賀福岡輕旅行4日」每人1萬9900元起；東南亞行程則有「泰國狂嗑帝王蟹5日」1萬6900元起、「馬來西亞大紅花5日」1萬8900元起。長程線方面，「澳洲黃金海岸7日」4萬9900元起、「德捷布拉格8日」5萬8800元起。

長榮航空12月1日將開航印度德里，長汎假期也推出「北印度五星饗宿7日」，每人3萬9900元起，搶攻印度旅遊市場。寒假及春節是家庭出遊旺季，長汎假期針對精選團體行程推出兩人同行最高折1萬2000元優惠，推薦親子旅客前往澳洲的「東澳雙城9日」，或安排新加坡、馬來西亞雙樂園之旅，參加「新馬環球影城×樂高樂園5日」。日本方面，「北海道邂逅星野頂級鶴雅5日」兩人同行最高折1萬元；「峴港龍蝦饗宴5日」及「輕鬆選峇里島5日」則享每人現折3000元。

此外，長汎假期同步推出歐洲春夏早鳥優惠，「花季法比荷經典10日」及「阿爾卑斯山語多洛米堤仙境10日」等指定行程，每人最高折1萬元，讓旅客提前規劃明年春夏假期。

國旅方面，長汎假期推出馬祖、金門及澎湖行程優惠，「馬祖南北竿3日」4999元起、「金門浯島同行4日」5688元起，「澎湖超值3日」入住五星澎澄港景房6999元起。旅展期間另將於6日及8日在展攤舉辦限時搶購，澎湖3日行程最低2999元。

長汎假期也表示，今年推出的多款國旅行程獲2026年金旅獎及優旅選肯定，包括金旅獎「徒步慢旅馬祖3日」，以及優旅選「台東蔚藍山海戀2日」、「澎湖年年有鰆海陸雙享3日」及「浯島時光金門酒糟牛3日」，旅展期間均推出限定優惠。

喜愛自由行的旅客，也可鎖定長榮假期及立榮假期。旅展期間，長榮假期線上訂購機加酒，輸入指定折扣碼「26ITF688」，最高可省2288元；立榮假期則推出國內自由行現場下單限量9折優惠，並有機會抽中接駁及免費租車等好禮。

長汎假期表示，旅展期間除推出國內外旅遊優惠，也將安排旅遊講座、限時搶購及吉祥物「汎奇」互動活動，無法到場的民眾也可至全台門市報名，同享旅展優惠。長汎假期展位編號為J2109。

長汎假期2027義大利「多洛米堤仙境10日」，指定出發日享早鳥優惠，每人最高省一萬。圖/長汎假期提供