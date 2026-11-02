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LINE「通話錄製」功能免費試用！3步驟快速啟用 1設定記得開啟

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3步驟於LINE Labs啟用「通話錄製」即可開始試用新功能。圖／LINE提供
3步驟於LINE Labs啟用「通話錄製」即可開始試用新功能。圖／LINE提供

為了吸引更多用戶加入LINE Premium，LINE持續推出實用新功能，令許多用戶期待的「通話錄製」即日起於LINE Labs開放所有用戶免費試用，預計試用至2027年1月下旬。試用期結束後，該功能將轉為LINE Premium會員專屬。用戶可在一對一語音或視訊通話期間自行開始、暫停錄製，並將檔案儲存至裝置或傳送至Keep筆記，方便日後回顧重要對話與行程安排。

想體驗此功能，趕快將手機版LINE更新至26.16.0或以上版本，再進入LINE「主頁」右上角的「設定」，點選「LINE Labs」並啟用「通話錄製」即可。

「通話錄製」支援一對一語音及視訊通話，開始或停止錄製時，系統會透過語音提示等方式通知雙方，但使用較舊版本LINE的對方可能無法收到提醒。語音通話每次最多可錄製1小時；視訊通話則可依畫質選擇錄製時間，720p建議畫質最多20分鐘，480p精簡畫質最多50分鐘。

通話結束後，錄製檔案將以MP4格式傳送至Keep筆記，用戶也可透過好友聊天室內的「通話錄製檔」頁面查看檔案狀態。若上傳失敗，可依畫面提示重新傳送，或直接儲存至裝置。若當日傳送至Keep筆記的檔案超過1GB，則無法繼續上傳，需改為手動儲存。LINE Premium會員若啟用進階備份，存放於Keep筆記的通話錄製內容將不會過期。

用戶可在通話錄製設定中開啟「僅在使用Wi-Fi連線時將錄製檔傳送至Keep筆記」，避免行動網路流量默默被吃掉。若通話結束時未連接Wi-Fi，或網路品質不佳導致上傳失敗，則需待網路恢復後手動傳送。

LINE表示，LINE Labs試用截止日期尚未確定，將視情況於LINE設定中的「最新資訊」公布。試用期間錄製的檔案，LINE Premium會員若已啟用進階備份，將不受試用結束影響；非會員則須於試用期結束前將檔案儲存至裝置，否則試用期結束後將不予保留。LINE也將持續透過LINE Premium推出更多會員專屬功能與福利。

LINE Premium新功能「通話錄製」開放所有用戶試用。圖／LINE提供
LINE Premium新功能「通話錄製」開放所有用戶試用。圖／LINE提供

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