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星巴克雙重優惠開跑！外送第2杯半價、11月2日「買一送一」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布推出uniopen聯名卡每週一飲料好友分享。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布推出uniopen聯名卡每週一飲料好友分享。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克雙重優惠來了！星巴克攜手外送平台foodpanda，推出限時飲品優惠，即日起至11月3日，透過平台訂購指定大杯以上飲品，即可享第二杯半價，從奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤，到摩卡可可碎片星冰樂都在優惠名單內，還有應景新品「躲貓貓藍莓星冰樂」，讓消費者在萬聖節期間能以優惠價格享受人氣飲品。

此次 foodpanda 限時優惠採第二杯半價方式，消費者須透過指定平台下單，並留意飲品品項與容量限制。實際適用飲品、門市範圍及供應情況，仍以foodpanda活動頁面公告為準，想趁優惠入手的咖啡控，不妨把握11月3日前的活動期限。

除外送平台優惠，星巴克另一波「週一好友分享日」也持續登場，活動11月2日起至2026年12月31日止，每週一上午11時至晚上8時，使用中國信託 uniopen 聯名卡指定付款方式購買飲品，即可享買一送一。優惠適用於每週一活動時段內，使用聯名卡實體卡刷卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等感應支付，以及符合規定的附加電子票證儲值卡交易與自動加值等方式付款。

活動期間，消費者購買兩杯大杯以上、容量與口味皆相同的飲品，其中一杯由星巴克招待，星冰樂系列也在適用範圍內。不過，雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡及含酒精飲料等品項不適用，實際供應仍依各門市現場狀況為準。此門市活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。以上詳細活動辦法，依星巴克網站公告為準。

從外送平台的短期折扣，到每週一限定的好友分享優惠，星巴克近期推出不同形式的飲品優惠，消費者可依購買方式、飲品需求及付款條件選擇適合的方案。想享有第二杯半價，記得把握11月3日前的foodpanda活動；若打算與朋友一起到門市喝咖啡，則可留意持續至年底的「週一好友分享日」。

星巴克 外送 foodpanda 萬聖節

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