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星宇航空深化國際合作 COSMILE哩程可兌換阿提哈德三艙等機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空今天宣布，即日起與阿提哈德航空擴大哩程合作，雙方會員不僅可累積搭機哩程，還能將哩程用於兌換對方航空公司實際營運航班的酬賓機票，進一步增加哩程使用彈性。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布，即日起與阿提哈德航空擴大哩程合作，雙方會員不僅可累積搭機哩程，還能將哩程用於兌換對方航空公司實際營運航班的酬賓機票，進一步增加哩程使用彈性。圖／星宇航空提供

星宇航空深化國際航空合作，即日起與阿拉伯聯合大公國國籍航空阿提哈德航空（Etihad Airways）擴大哩程合作，雙方會員不僅可累積搭機哩程，還能將哩程用於兌換對方航空公司實際營運航班的酬賓機票，兌換艙等涵蓋頭等艙、商務艙及經濟艙，進一步增加哩程使用彈性。

星宇航空執行長翟健華表示，與阿提哈德航空深化合作，是雙方夥伴關係的重要里程碑。透過航網與哩程計畫結合，COSMILE會員可更靈活運用哩程，並經由阿提哈德航空位於阿布達比的樞紐，延伸旅程至全球超過120個目的地。期待透過此次合作，提升 COSMILE 會員的權益與價值，未來也將持續與各航空夥伴深化合作，讓每一段旅程都能帶來更多便利及豐富的精彩體驗。

阿提哈德航空Etihad Guest董事總經理Mark Potter指出，阿提哈航空與星宇航空的每一步合作，都是為了讓會員在雙方航網間旅行時，享有更豐富的哩程回饋，會員搭乘對方航空公司的航班，不僅能累積哩程，也能兌換獎勵機票，進一步提升會員權益與旅行選擇，讓每一趟搭乘任一航空公司的航班，都能為會員帶來實質回饋。

星宇航空說明，此次合作擴大至會員哩程計畫，星宇航空COSMILE會員可使用哩程兌換阿提哈德航空營運航班的酬賓機票，阿提哈德航空Etihad Guest會員也能以哩程兌換星宇航空航班。此外，雙方會員搭乘符合資格的對方航空公司營運航班，也可累積哩程，並依規定申請補登。

星宇航空近年持續拓展COSMILE會員計畫的服務，近期也開放會員購買哩程，增加哩程累積的彈性。

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