愛買跨品牌集點換購 4大系列廚房好物2.5折起、氣炸鍋1,480元

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

2026-10-29 13:09