快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

古坑咖啡節不只喝咖啡 華山夜色、文學散策、職人微旅行一次玩

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉有咖啡原鄉之稱，縣府將於本周起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉辦2026台灣咖啡節，古坑鄉公所則同步以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，串聯咖啡職人、農創市集、文學散策及產地體驗，邀請民眾走進咖啡原鄉。

古坑鄉公所今天在華山遊客服務中心舉辦宣傳記者會，鄉長林慧如表示，古坑是台灣咖啡重要原鄉，擁有深厚的歷史記憶與產業文化，今年以「古坑本色」為主軸，希望透過職人交流、莊園體驗及文學散策，串聯咖啡生產者、烘豆師、通路業者與消費者，讓更多人認識古坑咖啡從產地到杯中的故事。

農村水保署南投分署副分署長陳存凱表示，今年特別整修華山文學步道，希望串聯文學、咖啡與觀光，吸引遊客走進古坑，讓地方風貌重新展現。縣議員張庭綺、華山村長李國和等人也邀請全國咖啡愛好者走訪華山，感受古坑咖啡魅力。

系列活動將於10月30日下午5時在華山遊客服務中心舉辦「Hi咖之夜」，結合咖啡沖煮、職人分享及現場演唱。10月31日至11月1日、11月7日至8日，則在古坑228紀念公園草坪舉辦咖啡推廣及農創市集，集結特色咖啡莊園、在地農產及青農品牌，展現古坑農業創新成果。

10月30日至11月8日推出文學散策集章活動，民眾可走訪華山文學步道及華山咖啡大街，完成指定任務、集滿3枚印章，即可兌換古坑飲並取得摸彩券，有機會抽中日本來回機票等好禮。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，劍湖山位於古坑鄉，長期參與台灣咖啡節活動，今年也將透過酷咖啡美學館、咖啡論壇及華山地區相關活動，協助推廣古坑咖啡，讓更多人看見在地產業特色。活動完整資訊及報名方式，可至古坑鄉公所Facebook粉絲專頁查詢。

雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，將邀請民眾走進文學步道品味在地咖啡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，將邀請民眾走進文學步道品味在地咖啡。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，鄉長林慧如（左）及縣議員張庭綺（右）推薦在地咖啡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，鄉長林慧如（左）及縣議員張庭綺（右）推薦在地咖啡。記者陳雅玲／攝影

古坑 咖啡 文學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

小貝米漿「Wow!」聲連發！張嘉郡帶路尋味雲林驚喜不斷

南投露營嘉年華10月31日正式登場

CoCo「咖啡、珍奶」限時買1送1！萬波「芋泥系列」重新回歸

相關新聞

今年第10個強颱 煙花颱風眼非常清晰 未來36小時將維持顛峰狀態

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風眼非常清晰，厚實眼牆緊密環繞，核心扎實，未來36小時將維持在顛峰狀態。

煙花成為今年第10個強颱 專家：10月有望達成每天都有颱風活動的情況

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，成為今年第10個強烈颱風，也是近期西北太平洋土生土長繼舒力基、彩雲、小熊、薔琵等颱風之後連續第5個強颱。

醫界稱護理師平均加薪3至5萬引基層炸鍋 立委追問石崇良哪家醫院

為避免護理人力持續流失，衛福部、各醫院積極為護理師加薪。醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前於節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，且在AI幫忙下，6分鐘就能交班，引發基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳今於立院質詢時，要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪3萬至5萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證、了解一下。

滿嘴泡泡拉牙線更防蛀？ 牙醫示警3風險：小心越清越傷

每天認真刷牙、使用牙線，真的就能把牙齒清乾淨嗎？聖偉牙醫診所院長分享潔牙盲點，指出許多人習慣先用牙線清除食物殘渣，再用牙膏刷牙，卻忽略最容易蛀牙的牙縫，建議趁著刷牙後滿嘴泡泡時使用牙線，讓含氟牙膏深入牙縫。不過，牙醫師程彥禎提出不同看法，提醒這種方式可能傷害牙齦，建議採取「先牙線、後刷牙、少漱口」的潔牙順序。

紙吸管根本不環保？南韓研究揭驚人真相 致癌毒性指標比塑膠更高

紙吸管真的比較環保嗎？為了減少塑膠污染，近年許多餐飲業者紛紛改用紙吸管，但容易泡爛、變軟的缺點，讓不少消費者相當困擾。沒想到，南韓最新研究發現，紙吸管對環境造成的負擔，可能比傳統塑膠吸管更加嚴重，部分環境影響指標甚至高出6倍，顛覆外界對環保吸管的既有印象。

2026最後一波水逆大魔王來襲！ 3星座災情慘 第1名小人纏身

2026年最後一波水星逆行來襲，小心感情、財運與人際關係出現危機！命理師小孟老師在節目「命運好好玩」中指出，10月24日到11月13日這波天蠍座水逆期間，有3個星座特別需要提高警覺，不僅可能遇上爛桃花、與另一半爭吵，投資市場也可能出現波動，甚至因為一時衝動而慘遭套牢。其中，受到影響最大的星座，更要留意職場小人與口舌是非。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。