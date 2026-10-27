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阿里山賓館春節住房早鳥8折！送「房子造型方塊酥」神似愛馬仕包

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
曾被遊客趣味形容神似愛馬仕「房子」包款的造型掀起話題焦點。圖／阿里山賓館提供
曾被遊客趣味形容神似愛馬仕「房子」包款的造型掀起話題焦點。圖／阿里山賓館提供

迎接2027羊年春節阿里山賓館推出「洋洋得億．咩力四射」住房專案，即日起開放預訂，2026年11月20日前預訂指定房型享早鳥8折優惠，入住期間為2027年2月4日至2月9日（農曆除夕至初四期間的初四前後，依專案日期為準）。

專案依房型及入住人數提供早餐、晚餐自助餐，另贈新春限定福袋，其中以阿里山賓館建築為靈感設計的房子造型方塊酥，因外觀被遊客形容神似愛馬仕「房子」包款，成為今年年節贈禮亮點。

阿里山以森林鐵道、雲海、日出及高山森林景觀聞名，是不少旅客安排春節山林旅行的熱門目的地。阿里山賓館看好深度自然體驗的旅遊趨勢，將高山森林意象、百年旅館文化與在地藝文元素融入新春福袋，內容包括房子造型方塊酥、「莉．瓷藝博物館」文創精品、阿里山風味濾掛咖啡及護膚保養品，讓旅客在山林度假之餘，也能將特色伴手禮帶回家。

其中，房子造型方塊酥以阿里山賓館建築外觀為設計靈感，將窗框與大門等細節縮小呈現，打造宛如迷你建築的造型。禮盒內另附LED燈，點亮後可映照建築輪廓，兼具裝飾與收藏趣味。由於整體外形特殊，也被遊客聯想到愛馬仕的「房子」包款，為傳統年節贈禮增添話題。

今年新春福袋也融入「莉．瓷藝博物館」精品系列口金包，結合藝文創作與生活設計；搭配阿里山在地濾掛咖啡及護膚保養品，讓福袋不只具備年節祝福，也呈現阿里山的自然風土與文化特色。

除了住房與贈禮，阿里山的迎曙光行程也是春節亮點。旅客可前往祝山、小笠原山欣賞日出，其中小笠原山擁有開闊視野，可眺望中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈。入住阿里山賓館的旅客，可搭乘賓館安排的接駁車前往阿里山車站，再轉乘森林火車前往祝山車站，之後步行約10分鐘至小笠原山觀景平台，迎接新年第一道曙光。

新春期間，漫步巨木群步道，穿梭在柳杉與檜木林間享受芬多精的洗禮。圖／阿里山賓館提供
新春期間，漫步巨木群步道，穿梭在柳杉與檜木林間享受芬多精的洗禮。圖／阿里山賓館提供

新春期間，阿里山山櫻花初綻枝頭。圖／阿里山賓館提供
新春期間，阿里山山櫻花初綻枝頭。圖／阿里山賓館提供

農曆新年期間，走訪阿里山，欣賞充滿喜氣的舞龍舞獅。圖／阿里山賓館提供
農曆新年期間，走訪阿里山，欣賞充滿喜氣的舞龍舞獅。圖／阿里山賓館提供

2027年阿里山賓館福2027年新春福袋，集結多款特色禮品。圖／阿里山賓館提供
2027年阿里山賓館福2027年新春福袋，集結多款特色禮品。圖／阿里山賓館提供

春節 愛馬仕 阿里山

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