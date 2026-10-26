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CoCo「咖啡、珍奶」限時買1送1！萬波「芋泥系列」重新回歸
連假即將結束，心情準備好開工了嗎？連鎖手搖飲「CoCo都可」每周一、周二推出「咖啡醒腦日」，指定職人美式、果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式）、生椰拿鐵系列，同價位享「買1送1」優惠，為上班族加油打氣。
同時針對周三品牌好友日，10月28日再推出「日焙珍珠奶茶」優惠，當日於官方LINE即可領取優惠券，憑券可享「日焙珍珠奶茶」買1送1，現省65元。
「萬波島嶼紅茶」去年推出的「芋泥系列」，近日重新回歸市場。「米麻糬芋泥奶茶」，以特調奶茶為基底，搭配細緻芋泥、米麻糬，每杯 85元。「波霸芋泥奶茶」將波霸、奶茶、綿密芋泥巧妙結合，口感飽滿，每杯85元。另外還有「芋泥奶茶」同步登場，每杯75元。
即日起至11月1日，凡於萬波官方LINE領取會員專屬券到線下門市購買芋頭系列品項，每款可折抵10元，每位會員每個品項最多2 張，共計10萬張，送完為止。
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