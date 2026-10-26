CoCo「咖啡、珍奶」限時買1送1！萬波「芋泥系列」重新回歸

母胎單身28年，最後交到韓國女友！一名男網友近日在Dcard分享，自己過去追求異性屢屢碰壁，一度以為將單身一輩子，沒想到透過語言交換認識一名在台灣工作生活的韓國女生，兩人見面幾次後，女方竟主動告白，讓他又驚又喜。交往後，他發現女友不僅在感情上相當主動，金錢觀與相處方式也讓他感到自在，因此分享這段經歷，並建議單身者不妨學習外語、拓展交友圈。不過，貼文中對過往追求台灣女生經驗的評論，也引發網友正反兩極討論。

2026-10-26 13:42