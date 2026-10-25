肯德基「6塊炸雞＋2顆蛋撻」299元！本村「煙燻燒烤炸雞」新亮相

雙11即將到來，肯德基自10月27日起，推出「爽吃111、現折111」限時優惠」。包括「咔啦脆雞2塊＋原味蛋撻1顆」、「青花椒香麻脆雞2塊＋冰無糖綠茶（小）1杯」、「原味蛋撻2顆＋上校雞塊8塊」等三款超值餐，均享優惠價111元。

10月27日至11月16日期間，「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻2顆」與「爆脆無骨雞腿霸6塊＋南洋沾醬1份＋原味蛋撻2顆」兩款組合方案，均享優惠價299元。「爆脆無骨雞腿霸」、「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯（大）」、「薯餅」及「百事可樂（中）」，則均享「買1送1」，最高現省71元。

來自韓國的「本村韓食炸雞」，自11月1日起，推出季節新品「煙燻燒烤炸雞」，以經典燒烤風味為靈感，使用濃郁BBQ醬與酥脆洋蔥絲，帶來豐富口感與鹹香，並呈現煙燻尾韻，每份148元起。同時還推出「煙燻年糕香腸串」與「煙燻燒烤魷魚圈」，各為108、228元。