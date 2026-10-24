皇冠海岸觀光圈攜手LINE Pay吃喝玩樂優惠 消費滿300元現折100元

交通部觀光署北觀處攜手皇冠海岸觀光圈，推出「LINE Pay × 皇冠海岸觀光圈行動支付」，串聯觀光圈特色店家，結合LINE Pay數位支付與優惠券，讓民眾遊逛皇冠海岸、品嘗在地美食，即日起至11月18日止，民眾於活動指定店家單筆消費滿300元，結帳時使用LINE Pay付款，並套用「皇冠海岸100元優惠券」，即可立即折抵100元。

皇冠海岸觀光圈範圍自新北市五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里一路延伸至基隆，綿延的海岸線像是一頂戴在台灣上的皇冠，加上野柳女王頭，更契合皇冠海岸意象。自2025年起，觀光圈版圖進一步擴展，納入桃園珍珠海岸，包括大園、蘆竹、觀音與新屋等地，形成北台灣最具特色的海岸觀光廊帶。

北觀處表示，活動串聯皇冠海岸觀光圈特色店家，涵蓋北海岸沿線美食、伴手禮及各式旅遊服務，讓民眾可將優惠融入旅遊行程。出發前可先透過「LINE好康地圖」搜尋活動店家及優惠資訊，依照個人旅遊需求安排景點、餐飲及購物行程，來趟兼具旅遊樂趣與消費優惠的皇冠海岸之旅。

除了消費優惠外，LINE好康地圖也提供店家基本資訊、商品與服務內容及優惠活動，讓民眾在旅途中更容易找到特色店家。透過數位平台串聯線上資訊與實體消費，讓「搜尋店家、領取優惠、到店消費」成為更便利的旅遊體驗。

北觀處表示，皇冠海岸觀光圈擁有豐富的海岸景觀、地方文化、特色美食及在地產業，民眾打開LINE APP，進入「LINE好康地圖」搜尋皇冠海岸觀光圈活動店家，先領取優惠券，再安排皇冠海岸小旅行，吃美食、買好物、玩景點。

北觀處說，優惠券實際可使用之店家及優惠券狀況，以LINE好康地圖活動頁面公告為準。

皇冠海岸觀光圈：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

交通部觀光署北觀處攜手皇冠海岸觀光圈，推出「LINE Pay × 皇冠海岸觀光圈行動支付」，串聯觀光圈特色店家，結合LINE Pay數位支付與優惠券，讓民眾遊逛皇冠海岸、品嘗在地美食。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處攜手皇冠海岸觀光圈，推出「LINE Pay × 皇冠海岸觀光圈行動支付」，串聯觀光圈特色店家，結合LINE Pay數位支付與優惠券，讓民眾遊逛皇冠海岸、品嘗在地美食。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處攜手皇冠海岸觀光圈，推出「LINE Pay × 皇冠海岸觀光圈行動支付」，串聯觀光圈特色店家，結合LINE Pay數位支付與優惠券，讓民眾遊逛皇冠海岸、品嘗在地美食。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處攜手皇冠海岸觀光圈，推出「LINE Pay × 皇冠海岸觀光圈行動支付」，串聯觀光圈特色店家，結合LINE Pay數位支付與優惠券，讓民眾遊逛皇冠海岸、品嘗在地美食。圖／北觀處提供